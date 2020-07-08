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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1966196719681969

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
4
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
32
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:41

  makor06 написав:
  klug написав:Коли валюта уже зайшла, то вихід лише один. Цікавіше питання, що сталося з обіцяним виводом без втрат.


Он на месте. Но снятие будет с комиссией всеравно


Если деньги срочно не нужны, то можно ведь закинуть на месячное депо и забрать потом без комиссии.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:48

Re: Monobank

  antey718 написав:Если деньги срочно не нужны, то можно ведь закинуть на месячное депо и забрать потом без комиссии.

Тотоже
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:18

vpchelko а че за кипишь, всегда ж так было сс выводом валюты
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:28

  omb написав:vpchelko а че за кипишь, всегда ж так было сс выводом валюты


ну речь про ФОП счета, кроме бесплатного вывода валюты на физсчета, люди хотели не только чтобы бесплатно все, а еще и курс специальный ))
makor06
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:24

  Joshu_A написав:
  sens написав:На зарплатную,пенсионную или социальную карту нецелевые будут с комиссией


ничего не понял, я привязываю карты других банков в приложении Монобанка и пополняю карту Монобанка с этих привязанных карт. Пивденний и Приват за это не берут комиссию. Укргазбанк берет. Вот в чем вопрос. Пивденний и Укргазбанк карты это зарплатные карты.

В каком тарифе обслуживается карта Привата, которой пополняете карту Моно (универсальная, для выплат, социальная, интернет, юниора, элитная, корпоративная)?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:27

Re: Monobank

  antey718 написав:на депозиты физлиц 2630 с комиссией, но об этом моно скромно умалчивает в своих тарифах

пополнение депозитов без комиссии, о чем вы?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:48

  Bosstone написав:
  antey718 написав:на депозиты физлиц 2630 с комиссией, но об этом моно скромно умалчивает в своих тарифах

пополнение депозитов без комиссии, о чем вы?


Не знаю о чем вы, а я о СЕП-переводах на счета 2630 в других банках.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:35

Re: Monobank

antey718 Нет, я о переводе на Моно. А наружу ведь можно тоже переводить на депозиты без комиссии допороговые суммы (до 10 разово, до 20 суммарно).
Bosstone
 
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