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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:24
потому шо чепуху написал
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v57
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:26
Поднятие цен на мерч - тупейший ход моно. Показывают, что могут менять правила как им угодно в любой момент
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sola
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:29
sola написав:
Поднятие цен на мерч - тупейший ход моно. Показывают, что могут менять правила как им угодно в любой момент
А 02.10.20 вообще закрытие моношопа
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Bosstone
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:42
Bosstone написав: sola написав:
Поднятие цен на мерч - тупейший ход моно. Показывают, что могут менять правила как им угодно в любой момент
А 02.10.20 вообще закрытие моношопа
так это без проблем, об этом предупреждали. а сейчас же тупо в полтора раза подняли "цены" на все, т.е. внезапно изменили условия. футболка, например, уже 45, а не 30.
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sola
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:49
Как-то очень дофига.
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Кочевник
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:59
velvet написав:
Если срок пополняемого вклада в Моне от трёх месяцев до года, то за пополнение его по реквизитам СЕПом, Моня начислит 0,6% кешбэка за каждое такое пополнение
И я могу пополнить вклад СЭПом из любого банка - Альфа, Форвард - без разницы? Или это только для переводов из Привата?
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Искатель
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:01
Искатель написав: velvet написав:
Если срок пополняемого вклада в Моне от трёх месяцев до года, то за пополнение его по реквизитам СЕПом, Моня начислит 0,6% кешбэка за каждое такое пополнение
И я могу пополнить вклад СЭПом из любого банка - Альфа, Форвард - без разницы? Или это только для переводов из Привата?
за сеп с Ощада пришли бонусы
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:11
Искатель
СЭП из любого банка
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velvet
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:52
velvet написав:Искатель
СЭП из любого банка
СЕПить можно из любого , тут вопрос от ВСЕХ ли будет 0,6% и главный сколько в месяц МОНО дает на СЕПах на бонусный счет
никому не верю
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sens
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