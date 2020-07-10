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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1968196919701971>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 80
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
5
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
32
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:24

потому шо чепуху написал
v57
 
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Подякували: 167 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:26

Поднятие цен на мерч - тупейший ход моно. Показывают, что могут менять правила как им угодно в любой момент :)
sola
 
Повідомлень: 4171
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:29

  sola написав:Поднятие цен на мерч - тупейший ход моно. Показывают, что могут менять правила как им угодно в любой момент :)

А 02.10.20 вообще закрытие моношопа
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:42

  Bosstone написав:
  sola написав:Поднятие цен на мерч - тупейший ход моно. Показывают, что могут менять правила как им угодно в любой момент :)

А 02.10.20 вообще закрытие моношопа

так это без проблем, об этом предупреждали. а сейчас же тупо в полтора раза подняли "цены" на все, т.е. внезапно изменили условия. футболка, например, уже 45, а не 30.
sola
 
Повідомлень: 4171
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Подякували: 500 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:49

Re: Monobank

Как-то очень дофига.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:59

  velvet написав:Если срок пополняемого вклада в Моне от трёх месяцев до года, то за пополнение его по реквизитам СЕПом, Моня начислит 0,6% кешбэка за каждое такое пополнение


И я могу пополнить вклад СЭПом из любого банка - Альфа, Форвард - без разницы? Или это только для переводов из Привата?
Искатель
 
Повідомлень: 3967
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:01

  Искатель написав:
  velvet написав:Если срок пополняемого вклада в Моне от трёх месяцев до года, то за пополнение его по реквизитам СЕПом, Моня начислит 0,6% кешбэка за каждое такое пополнение


И я могу пополнить вклад СЭПом из любого банка - Альфа, Форвард - без разницы? Или это только для переводов из Привата?
за сеп с Ощада пришли бонусы
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12225
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:11

Искатель
СЭП из любого банка
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velvet
 
Повідомлень: 2803
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:52

  velvet написав:Искатель
СЭП из любого банка

СЕПить можно из любого , тут вопрос от ВСЕХ ли будет 0,6% и главный сколько в месяц МОНО дает на СЕПах на бонусный счет :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12225
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 710 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:55

  sens написав:
  velvet написав:Искатель
СЭП из любого банка

СЕПить можно из любого , тут вопрос от ВСЕХ ли будет 0,6% и главный сколько в месяц МОНО дает на СЕПах на бонусный счет :mrgreen:

Задам вопрос по другому:
1. Альфа
2. Форвард
3. Конкорд
Каким надо из трех перечисленных СЭП-нуть, чтобы был бонус?
Искатель
 
Повідомлень: 3967
З нами з: 22.02.16
Подякував: 597 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
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  #<1 ... 1968196919701971>
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