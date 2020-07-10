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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1968196919701971

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 80
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
5
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
32
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:59

Re: Monobank

4. Валя
5. Прокредит
поддержу вопрос по СЕПу...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:00

  Искатель написав:
  sens написав:
  velvet написав:Искатель
СЭП из любого банка

СЕПить можно из любого , тут вопрос от ВСЕХ ли будет 0,6% и главный сколько в месяц МОНО дает на СЕПах на бонусный счет :mrgreen:

Задам вопрос по другому:
1. Альфа
2. Форвард
3. Конкорд
Каким надо из трех перечисленных СЭП-нуть, чтобы был бонус?
Та блин любым СЭПайте. Моня платит за пополнение депо по сэп не зависимо от того с какого банка делается перевод. Им важен сам факт перевода по СЭП. Не пойму откуда берутся сомнения ;(
Хоть бы в приложение глянули Зображення четко ведь нарисано что с ЛЮБОГО банка
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:54

  Flamingo написав:Хоть бы в приложение глянули

Це принципова позиція: максимально палити тему замість вивчення мат. частини - чітко прослідковується по усіх гілках.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 1968196919701971
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