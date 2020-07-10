4. Валя
5. Прокредит
поддержу вопрос по СЕПу...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:59
Re: Monobank
4. Валя
5. Прокредит
поддержу вопрос по СЕПу...
Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:00
Та блин любым СЭПайте. Моня платит за пополнение депо по сэп не зависимо от того с какого банка делается перевод. Им важен сам факт перевода по СЭП. Не пойму откуда берутся сомнения ;(
Хоть бы в приложение глянули
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:54
Це принципова позиція: максимально палити тему замість вивчення мат. частини - чітко прослідковується по усіх гілках.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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