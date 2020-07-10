СЕПить можно из любого , тут вопрос от ВСЕХ ли будет 0,6% и главный сколько в месяц МОНО дает на СЕПах на бонусный счет
Задам вопрос по другому: 1. Альфа 2. Форвард 3. Конкорд Каким надо из трех перечисленных СЭП-нуть, чтобы был бонус?
Та блин любым СЭПайте. Моня платит за пополнение депо по сэп не зависимо от того с какого банка делается перевод. Им важен сам факт перевода по СЭП. Не пойму откуда берутся сомнения ;( Хоть бы в приложение глянули четко ведь нарисано что с ЛЮБОГО банка
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Просто дядько хтів розжувати беззубим, бо він же Flamingo, йому навіть із поганим зором невзападло многабуков.
Завжди Вас (Ви ж десь поряд?) згадую, коли бачу зображення цього рожевого птаха деінде... Принагідно дякую за будь-який Ваш досвід, але й справді не усім треба в рота жованики класти ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):