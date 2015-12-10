Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:59
4. Валя
5. Прокредит поддержу вопрос по СЕПу...
lincoln2
Повідомлень: 624
З нами з: 05.02.11
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:00
Искатель написав: sens написав: velvet написав: Искатель
СЭП из любого банка
СЕПить можно из любого , тут вопрос от ВСЕХ ли будет 0,6% и главный сколько в месяц МОНО дает на СЕПах на бонусный счет
Задам вопрос по другому:
1. Альфа
2. Форвард
3. Конкорд
Каким надо из трех перечисленных СЭП-нуть, чтобы был бонус?
Та блин любым СЭПайте. Моня платит за пополнение депо по сэп не зависимо от того с какого банка делается перевод. Им важен сам факт перевода по СЭП. Не пойму откуда берутся сомнения ;(
Хоть бы в приложение глянули
четко ведь нарисано что с ЛЮБОГО банка
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:54
Flamingo написав:
Хоть бы в приложение глянули
Це принципова позиція: максимально палити тему замість вивчення мат. частини - чітко прослідковується по усіх гілках.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:07
klug написав: Flamingo написав:
Хоть бы в приложение глянули
Це принципова позиція: максимально палити тему замість вивчення мат. частини - чітко прослідковується по усіх гілках.
К сожалению, есть во Фламинго немного коваля-тельности
curiousobro
Повідомлень: 2744
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:35
curiousobro написав: klug написав: Flamingo написав:
Хоть бы в приложение глянули
Це принципова позиція: максимально палити тему замість вивчення мат. частини - чітко прослідковується по усіх гілках.
К сожалению, есть во Фламинго немного коваля-тельности
При чём тут Фламинго, это другие персонажи с первого раза не понимают
Получи вознаграждение за оформление карт: карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
Повідомлень: 2811
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 337 раз.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 08:14
Просто дядько хтів розжувати беззубим, бо він же
Flamingo, йому навіть із поганим зором невзападло многабуков. Завжди Вас (Ви ж десь поряд?) згадую, коли бачу зображення цього рожевого птаха деінде... Принагідно дякую за будь-який Ваш досвід, але й справді не усім треба в рота жованики класти ))
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або
КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
https://monobank.ua/r/2xGi https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0 http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
Повідомлень: 2510
З нами з: 10.12.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 146 раз.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 07:56
Валютні пластикові карти - безкоштовно. Щойно прислав банк на е-майл.
ricardo
Повідомлень: 550
З нами з: 20.03.09
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Подякували: 44 раз.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 08:19
ricardo написав:
Валютні пластикові карти - безкоштовно. Щойно прислав банк на е-майл.
Это с какой-то определенной даты или это индивидуальное предложение?
Мне такое письмо пока не приходило и выпуск пластика всё так же 50 грн.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, 10% на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, 10/12/15% на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк, 12% на остаток https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > карта А-Банка 50 грн
ingtrans
Повідомлень: 1323
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 142 раз.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 08:41
ingtrans так 50 гривен это доставка НП, изготовление/перевыпуск бесплатно.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 825
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Подякували: 85 раз.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 08:52
vitaliy_berdinskikh написав:
ingtrans
так 50 гривен это доставка НП, изготовление/перевыпуск бесплатно.
А я-то подумал, что совсем-совсем бесплатно. Мне казалось, что 50 грн было уже некоторое время, хотя, может быть, так было только для гривневых.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, 10% на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, 10/12/15% на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк, 12% на остаток https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > карта А-Банка 50 грн
ingtrans
Повідомлень: 1323
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 142 раз.
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