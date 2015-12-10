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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1968196919701971

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 80
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
5
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
32
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:59

Re: Monobank

4. Валя
5. Прокредит
поддержу вопрос по СЕПу...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:00

  Искатель написав:
  sens написав:
  velvet написав:Искатель
СЭП из любого банка

СЕПить можно из любого , тут вопрос от ВСЕХ ли будет 0,6% и главный сколько в месяц МОНО дает на СЕПах на бонусный счет :mrgreen:

Задам вопрос по другому:
1. Альфа
2. Форвард
3. Конкорд
Каким надо из трех перечисленных СЭП-нуть, чтобы был бонус?
Та блин любым СЭПайте. Моня платит за пополнение депо по сэп не зависимо от того с какого банка делается перевод. Им важен сам факт перевода по СЭП. Не пойму откуда берутся сомнения ;(
Хоть бы в приложение глянули Зображення четко ведь нарисано что с ЛЮБОГО банка
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:54

  Flamingo написав:Хоть бы в приложение глянули

Це принципова позиція: максимально палити тему замість вивчення мат. частини - чітко прослідковується по усіх гілках.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:07

  klug написав:
  Flamingo написав:Хоть бы в приложение глянули

Це принципова позиція: максимально палити тему замість вивчення мат. частини - чітко прослідковується по усіх гілках.


К сожалению, есть во Фламинго немного коваля-тельности :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:35

  curiousobro написав:
  klug написав:
  Flamingo написав:Хоть бы в приложение глянули

Це принципова позиція: максимально палити тему замість вивчення мат. частини - чітко прослідковується по усіх гілках.


К сожалению, есть во Фламинго немного коваля-тельности :)

При чём тут Фламинго, это другие персонажи с первого раза не понимают
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:14

Просто дядько хтів розжувати беззубим, бо він же Flamingo, йому навіть із поганим зором невзападло многабуков.

Завжди Вас (Ви ж десь поряд?) згадую, коли бачу зображення цього рожевого птаха деінде...
Принагідно дякую за будь-який Ваш досвід, але й справді не усім треба в рота жованики класти ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 07:56

Валютні пластикові карти - безкоштовно. Щойно прислав банк на е-майл.
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:19

Re: Monobank

  ricardo написав:Валютні пластикові карти - безкоштовно. Щойно прислав банк на е-майл.

Это с какой-то определенной даты или это индивидуальное предложение?
Мне такое письмо пока не приходило и выпуск пластика всё так же 50 грн.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:41

ingtrans
так 50 гривен это доставка НП, изготовление/перевыпуск бесплатно.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:52

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:ingtrans
так 50 гривен это доставка НП, изготовление/перевыпуск бесплатно.

А я-то подумал, что совсем-совсем бесплатно. Мне казалось, что 50 грн было уже некоторое время, хотя, может быть, так было только для гривневых.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлень: 1323
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