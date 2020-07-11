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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 09:27
Подивився в тарифах біла карта теж коштує 50 грн. Було б добре якщо можна було замовити і білу карту і валютно щоб прийшли разом і заплатити тільки 50 грн за 2 карти.
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rosstikf
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