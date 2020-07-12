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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 09:27
Re: Monobank
Подивився в тарифах біла карта теж коштує 50 грн. Було б добре якщо можна було замовити і білу карту і валютно щоб прийшли разом і заплатити тільки 50 грн за 2 карти.
Додано: Пон 13 лип, 2020 18:53
не пополнятся киевстар, рабочий номер.
Пришлось платить прихватом.
прихват пополнил.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 13 лип, 2020 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:00
Re: Monobank
В велмарте не прошла оплата монобанком, терминал ощада - приватовской оплата прошла
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:31
Re: Monobank
Панове, а не підскажите який зараз % на позитивний залишок по нігеро (чорній) карті? А то на сайті написано 10%, неясно наскільки це актуальна інфа?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:34
Скупердяй
Странный вы человек. А для чего тогда тарифы, если вы им не верите?
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:57
На гілці, Байки про банки. Було обговорення карт по яких лихварі наливають а залишок %%, і про моно було написано, що 10% по дитячій карті. Тому думаю, може по інших зрізали, а на сайті не оновили інфу.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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