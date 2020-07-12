RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1969197019711972

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 80
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
5
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
32
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:27

Re: Monobank

Подивився в тарифах біла карта теж коштує 50 грн. Було б добре якщо можна було замовити і білу карту і валютно щоб прийшли разом і заплатити тільки 50 грн за 2 карти.
rosstikf
 
Повідомлень: 63
З нами з: 25.03.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:53

не пополнятся киевстар, рабочий номер.

Пришлось платить прихватом.


прихват пополнил.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 13 лип, 2020 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 22.12.16
Подякував: 231 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:00

Re: Monobank

В велмарте не прошла оплата монобанком, терминал ощада - приватовской оплата прошла
motosmile
 
Повідомлень: 494
З нами з: 14.02.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:31

Re: Monobank

Панове, а не підскажите який зараз % на позитивний залишок по нігеро (чорній) карті? А то на сайті написано 10%, неясно наскільки це актуальна інфа?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10110
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:34

Скупердяй
Странный вы человек. А для чего тогда тарифы, если вы им не верите? :shock:
Vorlon
 
Повідомлень: 8542
З нами з: 14.06.13
Подякував: 418 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:57

  Vorlon написав:Скупердяй
Странный вы человек. А для чего тогда тарифы, если вы им не верите? :shock:

На гілці, Байки про банки. Було обговорення карт по яких лихварі наливають а залишок %%, і про моно було написано, що 10% по дитячій карті. Тому думаю, може по інших зрізали, а на сайті не оновили інфу.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10110
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:12

Скупердяй
Везде там 10%.
Vorlon
 
Повідомлень: 8542
З нами з: 14.06.13
Подякував: 418 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1969197019711972
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alien, Скупердяй, motosmile, ramaz, sens, Vorlon, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19717)
13.07.2020 20:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.