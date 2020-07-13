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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:17
Подскажите ,кто в курсе... как быстро Моно зачисляет пополнение депо СЕПом ..отправил тестовых 300 грн в 9 утра с Прокредита , до сих пор нету ...
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lincoln2
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Додано: Вів 14 лип, 2020 14:22
lincoln2 написав:
Подскажите ,кто в курсе... как быстро Моно зачисляет пополнение депо СЕПом ..отправил тестовых 300 грн в 9 утра с Прокредита , до сих пор нету ...
Уже должны быть
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anikola13
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Додано: Вів 14 лип, 2020 14:39
lincoln2 написав:
Подскажите ,кто в курсе... как быстро Моно зачисляет пополнение депо СЕПом ..отправил тестовых 300 грн в 9 утра с Прокредита , до сих пор нету ...
С Альфы где-то через час уже на депозитном счёте в Моно
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