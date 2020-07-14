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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1970197119721973

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
5
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
33
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:17

Re: Monobank

Подскажите ,кто в курсе... как быстро Моно зачисляет пополнение депо СЕПом ..отправил тестовых 300 грн в 9 утра с Прокредита , до сих пор нету ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:22

  lincoln2 написав:Подскажите ,кто в курсе... как быстро Моно зачисляет пополнение депо СЕПом ..отправил тестовых 300 грн в 9 утра с Прокредита , до сих пор нету ...

Уже должны быть
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:39

  lincoln2 написав:Подскажите ,кто в курсе... как быстро Моно зачисляет пополнение депо СЕПом ..отправил тестовых 300 грн в 9 утра с Прокредита , до сих пор нету ...

С Альфы где-то через час уже на депозитном счёте в Моно
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:51

  anikola13 написав:
  lincoln2 написав:Подскажите ,кто в курсе... как быстро Моно зачисляет пополнение депо СЕПом ..отправил тестовых 300 грн в 9 утра с Прокредита , до сих пор нету ...

Уже должны быть

спасибо , в 15.30 таки дошли...КБ также капнул ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:29

  lincoln2 написав:Подскажите ,кто в курсе... как быстро Моно зачисляет пополнение депо СЕПом ..отправил тестовых 300 грн в 9 утра с Прокредита , до сих пор нету ...

Вчера бросал с Конкорда два раза, зашли в течение часа.
Но сегодня, как я понял, вся система Моно сбоила.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:26

Re: Monobank

Вчергове кіт приліг відпочити, чи це тільки у мене при вході так - "от халепа, щось пішло не так"?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:27

1finanсier

черговий раз вісить приложуха, як раз треба робить платіж :evil:
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:39

yoggik а в мене депо закінчився, думав що котяра таким хитрим способом хоче грошенята у себе залишити )
1finanсier
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Повідомлень: 144
З нами з: 02.09.19
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Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 1970197119721973
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