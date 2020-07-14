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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:17
Подскажите ,кто в курсе... как быстро Моно зачисляет пополнение депо СЕПом ..отправил тестовых 300 грн в 9 утра с Прокредита , до сих пор нету ...
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lincoln2
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Додано: Вів 14 лип, 2020 14:22
lincoln2 написав:
Подскажите ,кто в курсе... как быстро Моно зачисляет пополнение депо СЕПом ..отправил тестовых 300 грн в 9 утра с Прокредита , до сих пор нету ...
Уже должны быть
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anikola13
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Додано: Вів 14 лип, 2020 14:39
lincoln2 написав:
Подскажите ,кто в курсе... как быстро Моно зачисляет пополнение депо СЕПом ..отправил тестовых 300 грн в 9 утра с Прокредита , до сих пор нету ...
С Альфы где-то через час уже на депозитном счёте в Моно
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Додано: Вів 14 лип, 2020 17:51
anikola13 написав: lincoln2 написав:
Подскажите ,кто в курсе... как быстро Моно зачисляет пополнение депо СЕПом ..отправил тестовых 300 грн в 9 утра с Прокредита , до сих пор нету ...
Уже должны быть
спасибо , в 15.30 таки дошли...КБ также капнул ...
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lincoln2
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:29
lincoln2 написав:
Подскажите ,кто в курсе... как быстро Моно зачисляет пополнение депо СЕПом ..отправил тестовых 300 грн в 9 утра с Прокредита , до сих пор нету ...
Вчера бросал с Конкорда два раза, зашли в течение часа.
Но сегодня, как я понял, вся система Моно сбоила.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 08:26
Вчергове кіт приліг відпочити, чи це тільки у мене при вході так - "от халепа, щось пішло не так"?
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1finanсier
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Додано: Сер 15 лип, 2020 08:27
1finanсier
черговий раз вісить приложуха, як раз треба робить платіж
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yoggik
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Додано: Сер 15 лип, 2020 08:39
yoggik а в мене депо закінчився, думав що котяра таким хитрим способом хоче грошенята у себе залишити )
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