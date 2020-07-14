Шановні, ніхто не платив часом по терміналі у магазині Zooleader.com.ua ?
Що там з кодуванням терміналу ? Тре корма і інших ніштяків улюбленцю купити, а там ціни приємні зі знижками.
Чи заїхати і пакетик спочатку придбати ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:58
Шановні, ніхто не платив часом по терміналі у магазині Zooleader.com.ua ?
Що там з кодуванням терміналу ? Тре корма і інших ніштяків улюбленцю купити, а там ціни приємні зі знижками.
Чи заїхати і пакетик спочатку придбати ?
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