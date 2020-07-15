Шановні, ніхто не платив часом по терміналі у магазині Zooleader.com.ua ?
Що там з кодуванням терміналу ? Тре корма і інших ніштяків улюбленцю купити, а там ціни приємні зі знижками.
Чи заїхати і пакетик спочатку придбати ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:58
Шановні, ніхто не платив часом по терміналі у магазині Zooleader.com.ua ?
Що там з кодуванням терміналу ? Тре корма і інших ніштяків улюбленцю купити, а там ціни приємні зі знижками.
Чи заїхати і пакетик спочатку придбати ?
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Додано: Чет 16 лип, 2020 00:28
Re: Monobank
прийшло від Моно повідомлення про штраф по автофіксації.
зручна штука.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 16 лип, 2020 06:05
А как быстро приходит уведомление?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:06
15-го пришло за 12-е.
пысы
не могу зайти в мобильное приложение моно. шо таке?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:27
Re: Monobank
Обновите через GooglePlay - и получится зайти.
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:28
Всё, уже зашел.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 16 лип, 2020 09:04
Re: Monobank
Платил вчера в аптеке через гпэй картой моно, списалось 726,50 но терминал выдал что отклонено. Через 7 минут деньги вернулись. А сегодня в 5:26 было три отклоненных платежа почему-то в долларах 26,78 в эквиваленте 726,5. Поддержка несёт ахинею.
Додано: Чет 16 лип, 2020 09:10
Re: Monobank
Вчора Моно весь день глючив. Тому прийшлося платити Зеленою та Конкордом.
Додано: Чет 16 лип, 2020 10:35
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