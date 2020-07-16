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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1972197319741975

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
5
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
33
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:42

Re: Monobank

Хотел спросить, может кто платит коммуналку через моно за 3-4 квартиры - как ситуация с квитанциями ? Приват - выдает один файл по одной квартире в котором на каждой страничке отдельная квитанция, Ощадбанк - один файл на квартиру с одним листом и списком платежи идут. Альфа-банк выдал мне "безымянные" квитанции штук 30 и разобраться в них проблематично. Я по квитанциям вношу данные в домашнюю бухгалтерию и чем проще квитанция, тем быстрее можно внести данные в программу. И процесс оплаты - оплата в моно идет одним платежом с "разбитой" суммой или по каждому поставщику отдельный платеж - просто 30-40 платежей можно пару часов платить и потом полдня вносить в бухгалтерию. Вот ищу вариант оплаты, чтобы банк давал человеческие квитанции и с пополнением счета не было проблем и комиссия при этом либо минимальная, либо нулевая.
Спасибо
vadim1967
 
Повідомлень: 50
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:56

Re: Monobank

На каждую оплату отдельную квитанцию
посетитель
 
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Подякував: 3 раз.
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