Хотел спросить, может кто платит коммуналку через моно за 3-4 квартиры - как ситуация с квитанциями ? Приват - выдает один файл по одной квартире в котором на каждой страничке отдельная квитанция, Ощадбанк - один файл на квартиру с одним листом и списком платежи идут. Альфа-банк выдал мне "безымянные" квитанции штук 30 и разобраться в них проблематично. Я по квитанциям вношу данные в домашнюю бухгалтерию и чем проще квитанция, тем быстрее можно внести данные в программу. И процесс оплаты - оплата в моно идет одним платежом с "разбитой" суммой или по каждому поставщику отдельный платеж - просто 30-40 платежей можно пару часов платить и потом полдня вносить в бухгалтерию. Вот ищу вариант оплаты, чтобы банк давал человеческие квитанции и с пополнением счета не было проблем и комиссия при этом либо минимальная, либо нулевая. Спасибо
Arien, 1) Вы можете пополнить по номеру карты: p2p-перевод (может быть комиссия) или пополнить в терминале (без комиссии); 2) платежом по стране, но для этого нужен IBAN, ИНН (более длительный процесс перекидки порой).
Карты каких банков есть у вас? Или желаете наличными?
И ещё какая сумма (приблизительно)?
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MASolomko написав:Arien, 1) Вы можете пополнить по номеру карты: p2p-перевод (может быть комиссия) или пополнить в терминале (без комиссии); 2) платежом по стране, но для этого нужен IBAN, ИНН (более длительный процесс перекидки порой).
Карты каких банков есть у вас? Или желаете наличными?
И ещё какая сумма (приблизительно)?
спасибо ) щас приват, альфа, ок 6000 грн ИНН - получателя? а какие сети терминалов?