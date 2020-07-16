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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1972197319741975

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
5
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:42

Re: Monobank

Хотел спросить, может кто платит коммуналку через моно за 3-4 квартиры - как ситуация с квитанциями ? Приват - выдает один файл по одной квартире в котором на каждой страничке отдельная квитанция, Ощадбанк - один файл на квартиру с одним листом и списком платежи идут. Альфа-банк выдал мне "безымянные" квитанции штук 30 и разобраться в них проблематично. Я по квитанциям вношу данные в домашнюю бухгалтерию и чем проще квитанция, тем быстрее можно внести данные в программу. И процесс оплаты - оплата в моно идет одним платежом с "разбитой" суммой или по каждому поставщику отдельный платеж - просто 30-40 платежей можно пару часов платить и потом полдня вносить в бухгалтерию. Вот ищу вариант оплаты, чтобы банк давал человеческие квитанции и с пополнением счета не было проблем и комиссия при этом либо минимальная, либо нулевая.
Спасибо
vadim1967
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:56

Re: Monobank

На каждую оплату отдельную квитанцию
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:19

Re: Monobank

подскажите пожалуйста как м/б переводом пополнить карту клиента Монобанка?
4441 ** 6177
у меня есть номер карты, ФИО, что еще нужно?
Моно у меня нет
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:23

Re: Monobank

Arien,
1) Вы можете пополнить по номеру карты: p2p-перевод (может быть комиссия) или пополнить в терминале (без комиссии);
2) платежом по стране, но для этого нужен IBAN, ИНН (более длительный процесс перекидки порой).

Карты каких банков есть у вас?
Или желаете наличными?

И ещё какая сумма (приблизительно)?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:33

  MASolomko написав:Arien,
1) Вы можете пополнить по номеру карты: p2p-перевод (может быть комиссия) или пополнить в терминале (без комиссии);
2) платежом по стране, но для этого нужен IBAN, ИНН (более длительный процесс перекидки порой).

Карты каких банков есть у вас?
Или желаете наличными?

И ещё какая сумма (приблизительно)?

спасибо ) щас приват, альфа, ок 6000 грн
ИНН - получателя?
а какие сети терминалов?
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:04

Re: Monobank

Форумчане, подскажите пожалуйста - пополнение валютных карт через кассу Мони или снятие средств с валютных карт через кассу сопровождается удержанием какой-либо комиссии? Есть потребность в одномесячном долларовом депозите, но волнуют сопутствующие расходы.
Neolit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:20

Re: Monobank

  Arien написав:щас приват, альфа, ок 6000 грн


  Arien написав:а какие сети терминалов?
1 Терминалы iBox, https://ibox.ua/map (без комиссии)
2 Терминалы в магазинах Алло (без комиссии)
3 В кассах Универсал Банка и А-Банка (без комиссии)
4 В терминалах ПриватБанка (комиссия 0,5 %, но при пополнении от 1 к грн получателю комиссию компенсирует monobank)

Без идентификации отправителя получится пополнить до 4'999 грн за операцию.

  Arien написав:щас приват, альфа, ок 6000 грн
ИНН - получателя?
Если отправлять платеж по реквизитам (необходим IBAN и ИНН получателя), то:
1) с карт Привата 3 грн/платёж комиссия (деньги зайдут на следующий рабочий день),
2) пакетных карт (некредитных) Альфы — бесплатно.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2134
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:32

снять нал и запихнуть в айбокс
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:37

  Neolit написав:Форумчане, подскажите пожалуйста - пополнение валютных карт через кассу Мони или снятие средств с валютных карт через кассу сопровождается удержанием какой-либо комиссии? Есть потребность в одномесячном долларовом депозите, но волнуют сопутствующие расходы.

пополнить свою- 0,снять с карты- 0,9%,с депо- 0.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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