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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1973197419751976

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
5
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:12

Re: Monobank

  Bosstone написав:...назначение (для пополнения карты "полный_номер_карты", фио, инн)
ФИО и ИНН же держателя карты (получателя) указываем?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:18

Что-то моня чудит. Ещё вчера висела сумма какую я должен погасить до конца июля. А сегодня её нет и пишет про льготный период до конца августа.
Ratatui
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