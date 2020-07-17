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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:12
Bosstone написав:
...назначение (для пополнения карты "полный_номер_карты", фио, инн)
ФИО и ИНН же держателя карты (получателя) указываем?
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:18
Что-то моня чудит. Ещё вчера висела сумма какую я должен погасить до конца июля. А сегодня её нет и пишет про льготный период до конца августа.
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