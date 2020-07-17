ФИО и ИНН же держателя карты (получателя) указываем?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:12
Re: Monobank
ФИО и ИНН же держателя карты (получателя) указываем?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:18
Что-то моня чудит. Ещё вчера висела сумма какую я должен погасить до конца июля. А сегодня её нет и пишет про льготный период до конца августа.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:30
Додано: Суб 18 лип, 2020 00:30
без ИНН отклонят, верно? получатель (е-маг, оплата серая) у меня уперся всеми четырьмя ногами и не дает ИНН
MASolomko, спасибище!
Додано: Суб 18 лип, 2020 08:30
Моно штормило три дня не зря. Оказывается, они переехали на свой процессинг. Так написал в ФБ Гороховский. А поддержка глаголила о тех.проблемах и не слова о процессинге. Что-то с ТАС рвут связи все больше и больше.
Додано: Суб 18 лип, 2020 08:37
Ога, бо перехід на новий процесінг з часів дельти звучить неоднозначно ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|