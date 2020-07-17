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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:12
Bosstone написав:
...назначение (для пополнения карты "полный_номер_карты", фио, инн)
ФИО и ИНН же держателя карты (получателя) указываем?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:18
Что-то моня чудит. Ещё вчера висела сумма какую я должен погасить до конца июля. А сегодня её нет и пишет про льготный период до конца августа.
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Ratatui
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:30
MASolomko написав: Bosstone написав:
...назначение (для пополнения карты "полный_номер_карты", фио, инн)
ФИО и ИНН же держателя карты (получателя) указываем?
да
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Bosstone
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Додано: Суб 18 лип, 2020 00:30
Bosstone написав: MASolomko написав: Bosstone написав:
...назначение (для пополнения карты "полный_номер_карты", фио, инн)
ФИО и ИНН же держателя карты (получателя) указываем?
да
без ИНН отклонят, верно? получатель (е-маг, оплата серая) у меня уперся всеми четырьмя ногами и не дает ИННMASolomko
, спасибище!
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Arien
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Додано: Суб 18 лип, 2020 08:30
Моно штормило три дня не зря. Оказывается, они переехали на свой процессинг. Так написал в ФБ Гороховский. А поддержка глаголила о тех.проблемах и не слова о процессинге. Что-то с ТАС рвут связи все больше и больше.
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anikola13
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Додано: Суб 18 лип, 2020 08:37
anikola13 написав:
Моно штормило три дня не зря. Оказывается, они переехали на свой процессинг. Так написал в ФБ Гороховский. А поддержка глаголила о тех.проблемах и не слова о процессинге. Что-то с ТАС рвут связи все больше и больше.
Ога, бо перехід на новий процесінг з часів дельти звучить неоднозначно ))
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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kreuz
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Додано: Суб 18 лип, 2020 09:44
anikola13 написав:
Моно штормило три дня не зря. Оказывается, они переехали на свой процессинг. Так написал в ФБ Гороховский. А поддержка глаголила о тех.проблемах и не слова о процессинге. Что-то с ТАС рвут связи все больше и больше.
А где именно написал? Я что-то не нашёл
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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