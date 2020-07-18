Моно штормило три дня не зря. Оказывается, они переехали на свой процессинг. Так написал в ФБ Гороховский. А поддержка глаголила о тех.проблемах и не слова о процессинге. Что-то с ТАС рвут связи все больше и больше.
anikola13 написав:Моно штормило три дня не зря. Оказывается, они переехали на свой процессинг. Так написал в ФБ Гороховский. А поддержка глаголила о тех.проблемах и не слова о процессинге. Что-то с ТАС рвут связи все больше и больше.
Ога, бо перехід на новий процесінг з часів дельти звучить неоднозначно ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
anikola13 написав:Моно штормило три дня не зря. Оказывается, они переехали на свой процессинг. Так написал в ФБ Гороховский. А поддержка глаголила о тех.проблемах и не слова о процессинге. Что-то с ТАС рвут связи все больше и больше.
А где именно написал? Я что-то не нашёл
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте