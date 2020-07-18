RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1973197419751976

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
5
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:12

Re: Monobank

  Bosstone написав:...назначение (для пополнения карты "полный_номер_карты", фио, инн)
ФИО и ИНН же держателя карты (получателя) указываем?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2138
З нами з: 08.03.18
Подякував: 159 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:18

Что-то моня чудит. Ещё вчера висела сумма какую я должен погасить до конца июля. А сегодня её нет и пишет про льготный период до конца августа.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6946
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:30

  MASolomko написав:
  Bosstone написав:...назначение (для пополнения карты "полный_номер_карты", фио, инн)
ФИО и ИНН же держателя карты (получателя) указываем?

да :)
Bosstone
 
Повідомлень: 1565
З нами з: 21.04.10
Подякував: 612 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 00:30

  Bosstone написав:
  MASolomko написав:
  Bosstone написав:...назначение (для пополнения карты "полный_номер_карты", фио, инн)
ФИО и ИНН же держателя карты (получателя) указываем?

да :)

без ИНН отклонят, верно? получатель (е-маг, оплата серая) у меня уперся всеми четырьмя ногами и не дает ИНН

MASolomko, спасибище!
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 877
З нами з: 09.09.14
Подякував: 140 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 08:30

Моно штормило три дня не зря. Оказывается, они переехали на свой процессинг. Так написал в ФБ Гороховский. А поддержка глаголила о тех.проблемах и не слова о процессинге. Что-то с ТАС рвут связи все больше и больше.
anikola13
 
Повідомлень: 861
З нами з: 08.02.13
Подякував: 102 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 08:37

  anikola13 написав:Моно штормило три дня не зря. Оказывается, они переехали на свой процессинг. Так написал в ФБ Гороховский. А поддержка глаголила о тех.проблемах и не слова о процессинге. Что-то с ТАС рвут связи все больше и больше.

Ога, бо перехід на новий процесінг з часів дельти звучить неоднозначно ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2521
З нами з: 10.12.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 09:44

  anikola13 написав:Моно штормило три дня не зря. Оказывается, они переехали на свой процессинг. Так написал в ФБ Гороховский. А поддержка глаголила о тех.проблемах и не слова о процессинге. Что-то с ТАС рвут связи все больше и больше.

А где именно написал? Я что-то не нашёл
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11990
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6998 раз.
Подякували: 3169 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:51

  Вкладчик1234 написав:А где именно написал? Я что-то не нашёл

В группе для бета-тестеров
https://www.facebook.com/groups/monoban ... 632074958/

Зображення
Bosstone
 
Повідомлень: 1565
З нами з: 21.04.10
Подякував: 612 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:13

Re: Monobank

Розетка проканала как бытовая техника
andreyiskra
 
Повідомлень: 947
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1973197419751976
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google Adsense [Bot], ramaz, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.