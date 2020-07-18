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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:17
У меня идёт 3й день борьбы с исчезнувшей задолженностью. Тяжело походу переход даётся.
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Ratatui
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Додано: Нед 19 лип, 2020 11:33
Глюки продовжуються. Періодично "щось пішло не так".
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