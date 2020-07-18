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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1974197519761977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
5
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:17

  Bosstone написав:
  Вкладчик1234 написав:А где именно написал? Я что-то не нашёл

В группе для бета-тестеров
https://www.facebook.com/groups/monoban ... 632074958/

Зображення


У меня идёт 3й день борьбы с исчезнувшей задолженностью. Тяжело походу переход даётся.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:33

Re: Monobank

Глюки продовжуються. Періодично "щось пішло не так".
ricardo
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  #<1 ... 1974197519761977
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