anikola13 написав:Моно штормило три дня не зря. Оказывается, они переехали на свой процессинг. Так написал в ФБ Гороховский. А поддержка глаголила о тех.проблемах и не слова о процессинге. Что-то с ТАС рвут связи все больше и больше.
Интересная информация. Уровень доверия к Моне упал ещё больше. Позавчера глючило всё: не проходили переводы, не отображались транзакции, не активировалась валютная карта. И на горячей линии вместо извинений и объяснений этого переходом на новый процессинг мне предложили "записать видео экрана смартфона с ошибкой и отправить им". На вопрос: "Так а что записывать? Белые буковки на красном фоне "что-то пошло не так". Тогда предложили сделать снимок экрана и отправить им. Вот негодяи. Хорошо, что я не стал тратить время на запись видосиков и фотосессию.