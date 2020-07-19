Додано: Пон 20 лип, 2020 15:55

01/07 насчитали супруге процентов почти на 2500 грн по тратам июня. Карта в грейсе до конца июля. Две недели рожали этот возврат %, вернули, когда уже начали скандалить и предупредили, что будем общаться через фейсбук

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