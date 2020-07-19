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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1974197519761977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
5
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:17

  Bosstone написав:
  Вкладчик1234 написав:А где именно написал? Я что-то не нашёл

В группе для бета-тестеров
https://www.facebook.com/groups/monoban ... 632074958/

Зображення


У меня идёт 3й день борьбы с исчезнувшей задолженностью. Тяжело походу переход даётся.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:33

Re: Monobank

Глюки продовжуються. Періодично "щось пішло не так".
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 22:23

  anikola13 написав:Моно штормило три дня не зря. Оказывается, они переехали на свой процессинг. Так написал в ФБ Гороховский. А поддержка глаголила о тех.проблемах и не слова о процессинге. Что-то с ТАС рвут связи все больше и больше.

Интересная информация. Уровень доверия к Моне упал ещё больше. Позавчера глючило всё: не проходили переводы, не отображались транзакции, не активировалась валютная карта. И на горячей линии вместо извинений и объяснений этого переходом на новый процессинг мне предложили "записать видео экрана смартфона с ошибкой и отправить им". На вопрос: "Так а что записывать? Белые буковки на красном фоне "что-то пошло не так". Тогда предложили сделать снимок экрана и отправить им. Вот негодяи. Хорошо, что я не стал тратить время на запись видосиков и фотосессию.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 22:34

Re: Monobank

Какой новый процессинг? Это карты Универсала и то, что Гороховский написал можно как минимум 2мя вариантами интерпретировать. А может и 10ю. Сказочники...
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:03

Коллеги! Подскажите пожалуйста, есть комиссия за платеж по реквизитам за счет собственных средств с карты монобанка ?
Donnald
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:05

Donnald
Смотрите тарифы: если платёж на частное лицо, то нет, а для юрлиц зависит от суммы.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:55

Re: Monobank

01/07 насчитали супруге процентов почти на 2500 грн по тратам июня. Карта в грейсе до конца июля. Две недели рожали этот возврат %, вернули, когда уже начали скандалить и предупредили, что будем общаться через фейсбук
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:20

  _Slava_ написав:01/07 насчитали супруге процентов почти на 2500 грн по тратам июня. Карта в грейсе до конца июля. Две недели рожали этот возврат %, вернули, когда уже начали скандалить и предупредили, что будем общаться через фейсбук


Штормит их что-то. Мне третий день пишут, что вопрос в работе и всё.
Ratatui
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