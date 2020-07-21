Додано: Вів 21 лип, 2020 22:08

думаю проблем быть не должно. Во первых не такая и большая по нынешним меркам сумма. Во вторых - хотели бы заблочить , то сделали бы это при заходе денег. Если у вас были бы большие обороты (больше чем нужно), то уже было бы "письмо счастья". Конечно 100% гарантию вам только горох может дать, но на 99% в вашем случае быть проблем не должно. Единственно лично я бы разбил сумму хотя бы на две части (а лучше на три). Но это чисто мое восприятие - не люблю я суммы >20к за раз перегонять. Вдруг какой затык таки случится по крайней мере хоть половину сможете использовать по "плану Б".Касаемо вашего последнего вопроса - моня в последнее время по СЭПам не особо тянет с отправкой. В течении часа могут быть на месте. Но могут и часа через три. Тут как карта ляжет. Но это по любэ лучше как в конце прошлого года, когда они многим зачисляли на следующей рабочий день.Как-то так...