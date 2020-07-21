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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1975197619771978>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
5
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:17

  Bosstone написав:
  Вкладчик1234 написав:А где именно написал? Я что-то не нашёл

В группе для бета-тестеров
https://www.facebook.com/groups/monoban ... 632074958/

Зображення


У меня идёт 3й день борьбы с исчезнувшей задолженностью. Тяжело походу переход даётся.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:33

Re: Monobank

Глюки продовжуються. Періодично "щось пішло не так".
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 22:23

  anikola13 написав:Моно штормило три дня не зря. Оказывается, они переехали на свой процессинг. Так написал в ФБ Гороховский. А поддержка глаголила о тех.проблемах и не слова о процессинге. Что-то с ТАС рвут связи все больше и больше.

Интересная информация. Уровень доверия к Моне упал ещё больше. Позавчера глючило всё: не проходили переводы, не отображались транзакции, не активировалась валютная карта. И на горячей линии вместо извинений и объяснений этого переходом на новый процессинг мне предложили "записать видео экрана смартфона с ошибкой и отправить им". На вопрос: "Так а что записывать? Белые буковки на красном фоне "что-то пошло не так". Тогда предложили сделать снимок экрана и отправить им. Вот негодяи. Хорошо, что я не стал тратить время на запись видосиков и фотосессию.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 22:34

Re: Monobank

Какой новый процессинг? Это карты Универсала и то, что Гороховский написал можно как минимум 2мя вариантами интерпретировать. А может и 10ю. Сказочники...
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:03

Коллеги! Подскажите пожалуйста, есть комиссия за платеж по реквизитам за счет собственных средств с карты монобанка ?
Donnald
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:05

Donnald
Смотрите тарифы: если платёж на частное лицо, то нет, а для юрлиц зависит от суммы.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:55

Re: Monobank

01/07 насчитали супруге процентов почти на 2500 грн по тратам июня. Карта в грейсе до конца июля. Две недели рожали этот возврат %, вернули, когда уже начали скандалить и предупредили, что будем общаться через фейсбук
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:20

  _Slava_ написав:01/07 насчитали супруге процентов почти на 2500 грн по тратам июня. Карта в грейсе до конца июля. Две недели рожали этот возврат %, вернули, когда уже начали скандалить и предупредили, что будем общаться через фейсбук


Штормит их что-то. Мне третий день пишут, что вопрос в работе и всё.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:53

Коллеги, добрый вечер!
С Монобанком работаю недавно, поэтому прошу сильно не пинать...
Нужно снять со счета около 70 тыс. грн. собственных средств (черная карта). Учитывая, что снятие здесь не бесплатное, думаю перекинуть по СЭП на счет в Прокредите и оттуда снять.
Монобанковский финмон не "зарубит" платеж? Или лучше разбить частями на 4 - 5 разных банков?
Если это имеет значение - деньги в банк заводил со счета в том же Прокредите.
Если платеж сделать утром - как быстро деньги окажутся в другом банке?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:08

Anadonta думаю проблем быть не должно. Во первых не такая и большая по нынешним меркам сумма. Во вторых - хотели бы заблочить , то сделали бы это при заходе денег. Если у вас были бы большие обороты (больше чем нужно), то уже было бы "письмо счастья". Конечно 100% гарантию вам только горох может дать, но на 99% в вашем случае быть проблем не должно. Единственно лично я бы разбил сумму хотя бы на две части (а лучше на три). Но это чисто мое восприятие - не люблю я суммы >20к за раз перегонять. Вдруг какой затык таки случится по крайней мере хоть половину сможете использовать по "плану Б".
Касаемо вашего последнего вопроса - моня в последнее время по СЭПам не особо тянет с отправкой. В течении часа могут быть на месте. Но могут и часа через три. Тут как карта ляжет. Но это по любэ лучше как в конце прошлого года, когда они многим зачисляли на следующей рабочий день.
Как-то так... ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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