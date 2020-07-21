anikola13 написав:Моно штормило три дня не зря. Оказывается, они переехали на свой процессинг. Так написал в ФБ Гороховский. А поддержка глаголила о тех.проблемах и не слова о процессинге. Что-то с ТАС рвут связи все больше и больше.
Интересная информация. Уровень доверия к Моне упал ещё больше. Позавчера глючило всё: не проходили переводы, не отображались транзакции, не активировалась валютная карта. И на горячей линии вместо извинений и объяснений этого переходом на новый процессинг мне предложили "записать видео экрана смартфона с ошибкой и отправить им". На вопрос: "Так а что записывать? Белые буковки на красном фоне "что-то пошло не так". Тогда предложили сделать снимок экрана и отправить им. Вот негодяи. Хорошо, что я не стал тратить время на запись видосиков и фотосессию.
01/07 насчитали супруге процентов почти на 2500 грн по тратам июня. Карта в грейсе до конца июля. Две недели рожали этот возврат %, вернули, когда уже начали скандалить и предупредили, что будем общаться через фейсбук
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_ написав:01/07 насчитали супруге процентов почти на 2500 грн по тратам июня. Карта в грейсе до конца июля. Две недели рожали этот возврат %, вернули, когда уже начали скандалить и предупредили, что будем общаться через фейсбук
Штормит их что-то. Мне третий день пишут, что вопрос в работе и всё.
Коллеги, добрый вечер! С Монобанком работаю недавно, поэтому прошу сильно не пинать... Нужно снять со счета около 70 тыс. грн. собственных средств (черная карта). Учитывая, что снятие здесь не бесплатное, думаю перекинуть по СЭП на счет в Прокредите и оттуда снять. Монобанковский финмон не "зарубит" платеж? Или лучше разбить частями на 4 - 5 разных банков? Если это имеет значение - деньги в банк заводил со счета в том же Прокредите. Если платеж сделать утром - как быстро деньги окажутся в другом банке?
Anadonta думаю проблем быть не должно. Во первых не такая и большая по нынешним меркам сумма. Во вторых - хотели бы заблочить , то сделали бы это при заходе денег. Если у вас были бы большие обороты (больше чем нужно), то уже было бы "письмо счастья". Конечно 100% гарантию вам только горох может дать, но на 99% в вашем случае быть проблем не должно. Единственно лично я бы разбил сумму хотя бы на две части (а лучше на три). Но это чисто мое восприятие - не люблю я суммы >20к за раз перегонять. Вдруг какой затык таки случится по крайней мере хоть половину сможете использовать по "плану Б". Касаемо вашего последнего вопроса - моня в последнее время по СЭПам не особо тянет с отправкой. В течении часа могут быть на месте. Но могут и часа через три. Тут как карта ляжет. Но это по любэ лучше как в конце прошлого года, когда они многим зачисляли на следующей рабочий день. Как-то так...
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