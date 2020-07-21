Flamingo
Спасибо! Завтра немного потестирую Моню...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 22:41
Re: Monobank
Мне тут не нравится, что название шаблона тянет из поля Получатель. Естественно, при переводе на свой счет все шаблоны получаются с одинаковым названием. Чтобы их различать, поддержка советует в этом поле указывать свое название шаблона. Как-то непривычно потом видеть в выписке банка-получателя жаргонные названия, которыми я отличаю один счет от другого. А поддержка говорит, что это норм, типа на содержимое поля Получатель никто не смотрит. Но если потом эта выписка будет использоваться для подачи каких-то официальных документов, неизвестно, как эти фривольности повлияют на решение проверяющих.
Востаннє редагувалось Bosstone в Вів 21 лип, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 лип, 2020 22:47
Re: Monobank
Какая разница сколько будет платежей?
Не зарубит если в Прокредите счёт на твоё имя, а не на какого-то Семёна Семёновича Горбункова.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 21 лип, 2020 23:24
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