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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1975197619771978

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
5
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:26

Flamingo
Спасибо! Завтра немного потестирую Моню...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:41

Re: Monobank

Мне тут не нравится, что название шаблона тянет из поля Получатель. Естественно, при переводе на свой счет все шаблоны получаются с одинаковым названием. Чтобы их различать, поддержка советует в этом поле указывать свое название шаблона. Как-то непривычно потом видеть в выписке банка-получателя жаргонные названия, которыми я отличаю один счет от другого. А поддержка говорит, что это норм, типа на содержимое поля Получатель никто не смотрит. Но если потом эта выписка будет использоваться для подачи каких-то официальных документов, неизвестно, как эти фривольности повлияют на решение проверяющих.
Востаннє редагувалось Bosstone в Вів 21 лип, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:47

Re: Monobank

  Anadonta написав:Монобанковский финмон не "зарубит" платеж? Или лучше разбить частями на 4 - 5 разных банков?

Какая разница сколько будет платежей?

Не зарубит если в Прокредите счёт на твоё имя, а не на какого-то Семёна Семёновича Горбункова.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:24

  Anadonta написав:Flamingo
Спасибо! Завтра немного потестирую Моню...

На прошлой неделе сэпил утром (около 9), зашло в 15-40..., хотя перед этим было гораздо быстрее, но отправлял позже.
ol_zy
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