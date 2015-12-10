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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1975197619771978

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
5
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:26

Flamingo
Спасибо! Завтра немного потестирую Моню...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:41

Re: Monobank

Мне тут не нравится, что название шаблона тянет из поля Получатель. Естественно, при переводе на свой счет все шаблоны получаются с одинаковым названием. Чтобы их различать, поддержка советует в этом поле указывать свое название шаблона. Как-то непривычно потом видеть в выписке банка-получателя жаргонные названия, которыми я отличаю один счет от другого. А поддержка говорит, что это норм, типа на содержимое поля Получатель никто не смотрит. Но если потом эта выписка будет использоваться для подачи каких-то официальных документов, неизвестно, как эти фривольности повлияют на решение проверяющих.
Востаннє редагувалось Bosstone в Вів 21 лип, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:47

Re: Monobank

  Anadonta написав:Монобанковский финмон не "зарубит" платеж? Или лучше разбить частями на 4 - 5 разных банков?

Какая разница сколько будет платежей?

Не зарубит если в Прокредите счёт на твоё имя, а не на какого-то Семёна Семёновича Горбункова.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:24

  Anadonta написав:Flamingo
Спасибо! Завтра немного потестирую Моню...

На прошлой неделе сэпил утром (около 9), зашло в 15-40..., хотя перед этим было гораздо быстрее, но отправлял позже.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 06:27

Re: Monobank

  Bosstone написав:А поддержка говорит, что это норм, типа на содержимое поля Получатель никто не смотрит.
Человеская поддержка, которая никогда не делала серьёзные платежи, а если и делала, то не задумывалась что каждая строчка значит :)

  Bosstone написав:Но если потом эта выписка будет использоваться для подачи каких-то официальных документов...
Например, если будите делать оплату за обучение ребёнка, и затем заходите получить налоговую скидку, то будите посланы лесом :)
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:32

  Anadonta написав:Flamingo
Спасибо! Завтра немного потестирую Моню...


Монобанк сдал тест на "отлично". В 9.00 создал платеж - в 10.20 деньги уже в Прокредите.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:51

% кешбека

Подскажите % по категориям и % по партнерам суммируется или только 1 платится
если кешбек от партнера фокстрот и есть категория по бытовой технике.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:52

  anis написав:Подскажите % по категориям и % по партнерам суммируется или только 1 платится
если кешбек от партнера фокстрот и есть категория по бытовой технике.

Не суммируются.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:52

Re: Monobank

а по какой платится?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:54

Re: Monobank

  anis написав:а по какой платится?

Партнерский
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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