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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 22:26
Flamingo
Спасибо! Завтра немного потестирую Моню...
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Anadonta
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:41
Мне тут не нравится, что название шаблона тянет из поля Получатель. Естественно, при переводе на свой счет все шаблоны получаются с одинаковым названием. Чтобы их различать, поддержка советует в этом поле указывать свое название шаблона. Как-то непривычно потом видеть в выписке банка-получателя жаргонные названия, которыми я отличаю один счет от другого. А поддержка говорит, что это норм, типа на содержимое поля Получатель никто не смотрит. Но если потом эта выписка будет использоваться для подачи каких-то официальных документов, неизвестно, как эти фривольности повлияют на решение проверяющих.
Востаннє редагувалось Bosstone
в Вів 21 лип, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:47
Anadonta написав:
Монобанковский финмон не "зарубит" платеж? Или лучше разбить частями на 4 - 5 разных банков?
Какая разница сколько будет платежей?
Не зарубит если в Прокредите счёт на твоё имя, а не на какого-то Семёна Семёновича Горбункова.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 23:24
Anadonta написав:Flamingo
Спасибо! Завтра немного потестирую Моню...
На прошлой неделе сэпил утром (около 9), зашло в 15-40..., хотя перед этим было гораздо быстрее, но отправлял позже.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 06:27
Bosstone написав:
А поддержка говорит, что это норм, типа на содержимое поля Получатель никто не смотрит.
Человеская поддержка, которая никогда не делала серьёзные платежи, а если и делала, то не задумывалась что каждая строчка значит
Bosstone написав:
Но если потом эта выписка будет использоваться для подачи каких-то официальных документов...
Например, если будите делать оплату за обучение ребёнка, и затем заходите получить налоговую скидку, то будите посланы лесом
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:32
Anadonta написав:Flamingo
Спасибо! Завтра немного потестирую Моню...
Монобанк сдал тест на "отлично". В 9.00 создал платеж - в 10.20 деньги уже в Прокредите.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:51
Подскажите % по категориям и % по партнерам суммируется или только 1 платится
если кешбек от партнера фокстрот и есть категория по бытовой технике.
Оформи карту по ссылке и получи:
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:52
anis написав:
Подскажите % по категориям и % по партнерам суммируется или только 1 платится
если кешбек от партнера фокстрот и есть категория по бытовой технике.
Не суммируются.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:52
а по какой платится?
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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anis
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:54
anis написав:
а по какой платится?
Партнерский
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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