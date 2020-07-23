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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:22
Re: Monobank
Читаю здесь на форуме, что снятие денег в монобанке небесплатное. Можете объяснить, в каких случаях небесплатное? Звоню на поддержку, они утверждают, что все бесплатно. Но скорей всего я не могу правильно поставить им вопрос, чтобы получить нормальный ответ ) У меня закончился депозит гривневый, продлевать не вижу смысла: на остаток 10%, депозит на 3-6 месяцев 10,6-11%. Хочу вывести на карту, и чтоб на них капало на остаток 10%. Или в Банку, но там тоже 10%. Если я через месяц захочу их снять. У меня что будет комиссия при снятии через кассу?
Карта у меня черная. Деньги на депозит заводила через пополнение карты Монобанка с карты Альфы
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:28
Снятие с депозитного счёта бесплатное. Если переведёте на карту, то с неё снятие платное, но как вариант переведёте на Альфу или другой банк, где можно бесплатно снять
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:00
Cпасибо. Поняла)
velvet
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