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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1976197719781979

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:44

Свершилось чудо. На 5й день моня поборол свою ошибку.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:22

Re: Monobank

Читаю здесь на форуме, что снятие денег в монобанке небесплатное. Можете объяснить, в каких случаях небесплатное? Звоню на поддержку, они утверждают, что все бесплатно. Но скорей всего я не могу правильно поставить им вопрос, чтобы получить нормальный ответ ) У меня закончился депозит гривневый, продлевать не вижу смысла: на остаток 10%, депозит на 3-6 месяцев 10,6-11%. Хочу вывести на карту, и чтоб на них капало на остаток 10%. Или в Банку, но там тоже 10%. Если я через месяц захочу их снять. У меня что будет комиссия при снятии через кассу?
Карта у меня черная. Деньги на депозит заводила через пополнение карты Монобанка с карты Альфы
taya77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:28

  taya77 написав:Читаю здесь на форуме, что снятие денег в монобанке небесплатное. Можете объяснить, в каких случаях небесплатное? Звоню на поддержку, они утверждают, что все бесплатно. Но скорей всего я не могу правильно поставить им вопрос, чтобы получить нормальный ответ ) У меня закончился депозит гривневый, продлевать не вижу смысла: на остаток 10%, депозит на 3-6 месяцев 10,6-11%. Хочу вывести на карту, и чтоб на них капало на остаток 10%. Или в Банку, но там тоже 10%. Если я через месяц захочу их снять. У меня что будет комиссия при снятии через кассу?
Карта у меня черная. Деньги на депозит заводила через пополнение карты Монобанка с карты Альфы

Снятие с депозитного счёта бесплатное. Если переведёте на карту, то с неё снятие платное, но как вариант переведёте на Альфу или другой банк, где можно бесплатно снять
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:00

Cпасибо. Поняла)

velvet
taya77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:32

Коллеги, подскажите, плз.

Получил карту Монобанка. В анкете-заявке (которую подписываешь при получении) есть интересный пункт: банк сгенерировал мне эл. подпись, которую "подтверждаю, что буду ей подписываать документы в дальнейшем". Но при этом закрытый ключ не выдали о_0

В связи с этим есть вопросы:
1) где и как можно забрать закрытый ключ?
2) эта эл. подпись действительна только в рамках Монобанка, или везде, как приватбанковская?
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:02

  Driver написав:Коллеги, подскажите, плз.

Получил карту Монобанка. В анкете-заявке (которую подписываешь при получении) есть интересный пункт: банк сгенерировал мне эл. подпись, которую "подтверждаю, что буду ей подписываать документы в дальнейшем". Но при этом закрытый ключ не выдали о_0

В связи с этим есть вопросы:
1) где и как можно забрать закрытый ключ?
2) эта эл. подпись действительна только в рамках Монобанка, или везде, как приватбанковская?

1) ніде;
2) лише у рамках котобанки.
Котобанка стверджує, що цим ключем підписує усі операції у застосунку. Навіть сам цей факт перевірити проблематично.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:19

  klug написав:
  Driver написав:Коллеги, подскажите, плз.

Получил карту Монобанка. В анкете-заявке (которую подписываешь при получении) есть интересный пункт: банк сгенерировал мне эл. подпись, которую "подтверждаю, что буду ей подписываать документы в дальнейшем". Но при этом закрытый ключ не выдали о_0

В связи с этим есть вопросы:
1) где и как можно забрать закрытый ключ?
2) эта эл. подпись действительна только в рамках Монобанка, или везде, как приватбанковская?

1) ніде;
2) лише у рамках котобанки.
Котобанка стверджує, що цим ключем підписує усі операції у застосунку. Навіть сам цей факт перевірити проблематично.


https://github.com/PaulAnnekov/monoweb/
Судя по реверснутому АПИ - таки подписывают(ли)
Ключ похоже генерируется при старте мобильного приложения
curiousobro
 
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