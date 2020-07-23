Читаю здесь на форуме, что снятие денег в монобанке небесплатное. Можете объяснить, в каких случаях небесплатное? Звоню на поддержку, они утверждают, что все бесплатно. Но скорей всего я не могу правильно поставить им вопрос, чтобы получить нормальный ответ ) У меня закончился депозит гривневый, продлевать не вижу смысла: на остаток 10%, депозит на 3-6 месяцев 10,6-11%. Хочу вывести на карту, и чтоб на них капало на остаток 10%. Или в Банку, но там тоже 10%. Если я через месяц захочу их снять. У меня что будет комиссия при снятии через кассу? Карта у меня черная. Деньги на депозит заводила через пополнение карты Монобанка с карты Альфы
taya77 написав:Читаю здесь на форуме, что снятие денег в монобанке небесплатное. Можете объяснить, в каких случаях небесплатное? Звоню на поддержку, они утверждают, что все бесплатно. Но скорей всего я не могу правильно поставить им вопрос, чтобы получить нормальный ответ ) У меня закончился депозит гривневый, продлевать не вижу смысла: на остаток 10%, депозит на 3-6 месяцев 10,6-11%. Хочу вывести на карту, и чтоб на них капало на остаток 10%. Или в Банку, но там тоже 10%. Если я через месяц захочу их снять. У меня что будет комиссия при снятии через кассу? Карта у меня черная. Деньги на депозит заводила через пополнение карты Монобанка с карты Альфы
Снятие с депозитного счёта бесплатное. Если переведёте на карту, то с неё снятие платное, но как вариант переведёте на Альфу или другой банк, где можно бесплатно снять
Получил карту Монобанка. В анкете-заявке (которую подписываешь при получении) есть интересный пункт: банк сгенерировал мне эл. подпись, которую "подтверждаю, что буду ей подписываать документы в дальнейшем". Но при этом закрытый ключ не выдали о_0
В связи с этим есть вопросы: 1) где и как можно забрать закрытый ключ? 2) эта эл. подпись действительна только в рамках Монобанка, или везде, как приватбанковская?
Получил карту Монобанка. В анкете-заявке (которую подписываешь при получении) есть интересный пункт: банк сгенерировал мне эл. подпись, которую "подтверждаю, что буду ей подписываать документы в дальнейшем". Но при этом закрытый ключ не выдали о_0
В связи с этим есть вопросы: 1) где и как можно забрать закрытый ключ? 2) эта эл. подпись действительна только в рамках Монобанка, или везде, как приватбанковская?
1) ніде; 2) лише у рамках котобанки. Котобанка стверджує, що цим ключем підписує усі операції у застосунку. Навіть сам цей факт перевірити проблематично.
Получил карту Монобанка. В анкете-заявке (которую подписываешь при получении) есть интересный пункт: банк сгенерировал мне эл. подпись, которую "подтверждаю, что буду ей подписываать документы в дальнейшем". Но при этом закрытый ключ не выдали о_0
В связи с этим есть вопросы: 1) где и как можно забрать закрытый ключ? 2) эта эл. подпись действительна только в рамках Монобанка, или везде, как приватбанковская?
1) ніде; 2) лише у рамках котобанки. Котобанка стверджує, що цим ключем підписує усі операції у застосунку. Навіть сам цей факт перевірити проблематично.