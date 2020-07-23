Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:22

Читаю здесь на форуме, что снятие денег в монобанке небесплатное. Можете объяснить, в каких случаях небесплатное? Звоню на поддержку, они утверждают, что все бесплатно. Но скорей всего я не могу правильно поставить им вопрос, чтобы получить нормальный ответ ) У меня закончился депозит гривневый, продлевать не вижу смысла: на остаток 10%, депозит на 3-6 месяцев 10,6-11%. Хочу вывести на карту, и чтоб на них капало на остаток 10%. Или в Банку, но там тоже 10%. Если я через месяц захочу их снять. У меня что будет комиссия при снятии через кассу?

Карта у меня черная. Деньги на депозит заводила через пополнение карты Монобанка с карты Альфы