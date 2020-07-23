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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:22
Re: Monobank
Читаю здесь на форуме, что снятие денег в монобанке небесплатное. Можете объяснить, в каких случаях небесплатное? Звоню на поддержку, они утверждают, что все бесплатно. Но скорей всего я не могу правильно поставить им вопрос, чтобы получить нормальный ответ ) У меня закончился депозит гривневый, продлевать не вижу смысла: на остаток 10%, депозит на 3-6 месяцев 10,6-11%. Хочу вывести на карту, и чтоб на них капало на остаток 10%. Или в Банку, но там тоже 10%. Если я через месяц захочу их снять. У меня что будет комиссия при снятии через кассу?
Карта у меня черная. Деньги на депозит заводила через пополнение карты Монобанка с карты Альфы
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:28
Снятие с депозитного счёта бесплатное. Если переведёте на карту, то с неё снятие платное, но как вариант переведёте на Альфу или другой банк, где можно бесплатно снять
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:00
Cпасибо. Поняла)
velvet
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:32
Коллеги, подскажите, плз.
Получил карту Монобанка. В анкете-заявке (которую подписываешь при получении) есть интересный пункт: банк сгенерировал мне эл. подпись, которую "подтверждаю, что буду ей подписываать документы в дальнейшем". Но при этом закрытый ключ не выдали о_0
В связи с этим есть вопросы:
1) где и как можно забрать закрытый ключ?
2) эта эл. подпись действительна только в рамках Монобанка, или везде, как приватбанковская?
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:02
1) ніде;
2) лише у рамках котобанки.
Котобанка стверджує, що цим ключем підписує усі операції у застосунку. Навіть сам цей факт перевірити проблематично.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:19
Судя по реверснутому АПИ - таки подписывают(ли)
Ключ похоже генерируется при старте мобильного приложения
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:34
Чё-то у Мони странное.
У меня реквизиты на перевод зряплаты на белую карту яблочное приложение стало показывать через транзитник. Причём мне кажется, что ранее я уже пользовался прямым переводом и это сработало нормально.
У жены на андроидном приложении отображаются реквизиты прямого счета, но, мало того, в разделе приложения где именно "заявление бухгалтеру" реквизиты ко всему ещё и неверные: счет и код ФЛ, а получатель при этом - Универсалбанк.
Недорабатывают.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:41
Re: Monobank
Esq, реквизиты для получения ЗП и должны идти через транзитный счёт, а вот реквизиты самой карты должно отобразить прямые.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:44
Нет.
Как я написал выше - я перечислял в прошлом на прямые и Моно зачёл их в лимит бесплатоного снятия.
Как я написал выше - андроидное приложение сегодня отображало в разделе реквизитов для зарплаты прямой нетранзитный счет.
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