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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1977197819791980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:45

  curiousobro написав:https://github.com/PaulAnnekov/monoweb/
Судя по реверснутому АПИ - таки подписывают(ли)
Ключ похоже генерируется при старте мобильного приложения

Як зазначено вище, в акеті наводиться відкритий ключ, тому, якщо котобанка працює згідно зі своїми документами, то такий ключ не може змінюватися при кожному запуску. Що цікаво, опису механізму перевипуску ЕЦП я у котобанки ніде не зустрічав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:49

  klug написав:Як зазначено вище, в акеті наводиться відкритий ключ, тому, якщо котобанка працює згідно зі своїми документами, то такий ключ не може змінюватися при кожному запуску. Що цікаво, опису механізму перевипуску ЕЦП я у котобанки ніде не зустрічав.

Ключ перевыпускается автоматически, раз в год.
Bosstone
 
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  #<1 ... 1977197819791980
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