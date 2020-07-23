Як зазначено вище, в акеті наводиться відкритий ключ, тому, якщо котобанка працює згідно зі своїми документами, то такий ключ не може змінюватися при кожному запуску. Що цікаво, опису механізму перевипуску ЕЦП я у котобанки ніде не зустрічав.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:45
Як зазначено вище, в акеті наводиться відкритий ключ, тому, якщо котобанка працює згідно зі своїми документами, то такий ключ не може змінюватися при кожному запуску. Що цікаво, опису механізму перевипуску ЕЦП я у котобанки ніде не зустрічав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:49
Ключ перевыпускается автоматически, раз в год.
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