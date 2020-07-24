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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1977197819791980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:45

  curiousobro написав:https://github.com/PaulAnnekov/monoweb/
Судя по реверснутому АПИ - таки подписывают(ли)
Ключ похоже генерируется при старте мобильного приложения

Як зазначено вище, в акеті наводиться відкритий ключ, тому, якщо котобанка працює згідно зі своїми документами, то такий ключ не може змінюватися при кожному запуску. Що цікаво, опису механізму перевипуску ЕЦП я у котобанки ніде не зустрічав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:49

  klug написав:Як зазначено вище, в акеті наводиться відкритий ключ, тому, якщо котобанка працює згідно зі своїми документами, то такий ключ не може змінюватися при кожному запуску. Що цікаво, опису механізму перевипуску ЕЦП я у котобанки ніде не зустрічав.

Ключ перевыпускается автоматически, раз в год.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:47

Re: Monobank

Вопрос по пополнению Мони. Как-то писали, что при пополнении то ли налом! То ли с карты привата в терминале пополнения привата от 1000 грн, идёт кешбек дополнительный . Выгодно ли это? Приват свой % при этом не снимает? Спасибо всем неравнодушным, кто ответит.
duvr100
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:05

Re: Monobank

duvr100 написав: Выгодно ли это? Приват свой % при этом не снимает?

Вигідно для фіскальної служби)) Приват знімає 0,5%, а Моно компенсує кешбеком грязними 0,62%.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:15

Т. Е невыгодно? И как надо пополнять наличкой в ТСО привата или с карты привата в ТСО привата
duvr100
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:23

Re: Monobank

duvr100 написав:Т. Е невыгодно? И как надо пополнять наличкой в ТСО привата или с карты привата в ТСО привата
Тобто ваш профіт 0%. А вигідно це чи ні - питання риторичне. Готівкою в ТСО точно компенсує, а при поповненні з картки по відгуками форумчан наче теж, але в Приваті своїх коштів не тримаю, тому особисто не перевіряв.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:34

  duvr100 написав:Т. Е невыгодно? И как надо пополнять наличкой в ТСО привата или с карты привата в ТСО привата


Удобно получить ачивку за 1000 грн накопленного, но невыведенного кешбека. Достаточно пополнить свою моню в терминале привата на ~161300 грн. В несколько заходов разумеется.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 00:17

Re: Monobank

"з карти Привата в ТСО привата" - НЕ компенсує. Тільки готівкою.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 06:48

  she_ne_investor написав:"з карти Привата в ТСО привата" - НЕ компенсує. Тільки готівкою.

При чому декотрі люди писали, що таки компенсує, але в мене не вдалося.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 06:49

Re: Monobank

  Esq написав:...андроидное приложение сегодня отображало в разделе реквизитов для зарплаты прямой нетранзитный счет.
Посмотрел реквизиты с приложения Android. Для зп, как кот выдавал транзитные, так и продолжает. А вот выплаты со счёта ФЛП идут по прямым реквизитам.

  she_ne_investor написав:"з карти Привата в ТСО привата" - НЕ компенсує.
Компенсує ;) Перевірено на практиці...
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MASolomko
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