Як зазначено вище, в акеті наводиться відкритий ключ, тому, якщо котобанка працює згідно зі своїми документами, то такий ключ не може змінюватися при кожному запуску. Що цікаво, опису механізму перевипуску ЕЦП я у котобанки ніде не зустрічав.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:45
Як зазначено вище, в акеті наводиться відкритий ключ, тому, якщо котобанка працює згідно зі своїми документами, то такий ключ не може змінюватися при кожному запуску. Що цікаво, опису механізму перевипуску ЕЦП я у котобанки ніде не зустрічав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:49
Ключ перевыпускается автоматически, раз в год.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:47
Re: Monobank
Вопрос по пополнению Мони. Как-то писали, что при пополнении то ли налом! То ли с карты привата в терминале пополнения привата от 1000 грн, идёт кешбек дополнительный . Выгодно ли это? Приват свой % при этом не снимает? Спасибо всем неравнодушным, кто ответит.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:05
Re: Monobank
Вигідно для фіскальної служби)) Приват знімає 0,5%, а Моно компенсує кешбеком грязними 0,62%.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:15
Т. Е невыгодно? И как надо пополнять наличкой в ТСО привата или с карты привата в ТСО привата
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:23
Re: Monobank
Тобто ваш профіт 0%. А вигідно це чи ні - питання риторичне. Готівкою в ТСО точно компенсує, а при поповненні з картки по відгуками форумчан наче теж, але в Приваті своїх коштів не тримаю, тому особисто не перевіряв.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:34
Додано: Суб 25 лип, 2020 00:17
Re: Monobank
"з карти Привата в ТСО привата" - НЕ компенсує. Тільки готівкою.
Додано: Суб 25 лип, 2020 06:48
При чому декотрі люди писали, що таки компенсує, але в мене не вдалося.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 06:49
Re: Monobank
Посмотрел реквизиты с приложения Android. Для зп, как кот выдавал транзитные, так и продолжает. А вот выплаты со счёта ФЛП идут по прямым реквизитам.
Компенсує Перевірено на практиці...
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