СЕПом з Привата...краще на депо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лип, 2020 11:55
СЕПом з Привата...краще на депо.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:28
Доброе утро всем!
Кто-то в курсе, как Моно начисляет проценты на остаток на картсчете? Если в 9.00 на счету была определенная сумма и к концу дня (в р-не 17.00) после совершения ряда транзакций она же окажется на счету - за этот день банк насчитает % в полном объеме?
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:43
Зазвичай такi жадiбнi банки як моня нараховують вiдсотки на суми, якi зарахованi протягом поточного дня починаючи з наступного дня. При цьому по сумах, якi з рахунку списанi за день списання вiдсотки не нараховуються.
Iншими словами по вашому прикладу за цей день на суму списання i подальшого внесення вам нiчого не нарахують
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:48
Процент начисляется на минимальный остаток, который был на карте в течение дня.
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:54
Спасибо откликнувшимся!
Понятно. Жаль, многие банки считают по-другому.
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:00
Anadonta
Ну так в тех многих вечером пятницы деньги фиг засунешь так чтобы за выходные насчитались проценты. Так что у каждого есть свои недостатки и преимущества.
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