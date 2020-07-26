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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1978197919801981

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:55

  duvr100 написав:Т. Е невыгодно? И как надо пополнять наличкой в ТСО привата или с карты привата в ТСО привата

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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:28

Доброе утро всем!
Кто-то в курсе, как Моно начисляет проценты на остаток на картсчете? Если в 9.00 на счету была определенная сумма и к концу дня (в р-не 17.00) после совершения ряда транзакций она же окажется на счету - за этот день банк насчитает % в полном объеме?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:43

Зазвичай такi жадiбнi банки як моня нараховують вiдсотки на суми, якi зарахованi протягом поточного дня починаючи з наступного дня. При цьому по сумах, якi з рахунку списанi за день списання вiдсотки не нараховуються.
Iншими словами по вашому прикладу за цей день на суму списання i подальшого внесення вам нiчого не нарахують :(
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:48

  Anadonta написав:Доброе утро всем!
Кто-то в курсе, как Моно начисляет проценты на остаток на картсчете? Если в 9.00 на счету была определенная сумма и к концу дня (в р-не 17.00) после совершения ряда транзакций она же окажется на счету - за этот день банк насчитает % в полном объеме?

Процент начисляется на минимальный остаток, который был на карте в течение дня.
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:54

Спасибо откликнувшимся!
Понятно. Жаль, многие банки считают по-другому.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:00

Anadonta
Ну так в тех многих вечером пятницы деньги фиг засунешь так чтобы за выходные насчитались проценты. Так что у каждого есть свои недостатки и преимущества.
Vorlon
 
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