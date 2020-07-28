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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1979198019811982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:16

Re: Monobank

  Esq написав:Быстро разбираются и быстро исправляют.


ну дик форум читають!
нафіг їм негативний PR
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:12

greenozon +1, мне поддержка мони тоже нравится
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:03

  omb написав:greenozon +1, мне поддержка мони тоже нравится

По сравнению с Приватом - небо и земля.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:31

Re: Monobank

Интересно мнение о сабже:
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/173837

Xерня?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 00:20

  vpchelko написав:Интересно мнение о сабже:
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/173837

Xерня?

Два года назад была похожая ситуация.
https://m.facebook.com/groups/125280514 ... 7666655250
Детально проверили ситуацию. Действительно, при обращении Клиента с уточнением о обновлении данных в УБКИ наши сотрудники делают запрос, в УКБИ он отображается как Заявка на кредит, т.к. у них нет возможности для банка выбора причины проверки данных по Клиенту. Эта техническая трудность вскоре будет исправлена, мы уже связались с УБКИ по данному вопросу, нам предоставили информацию, что вскоре доработают данный процесс.
По поводу задержек отчетов в УБКИ, к сожалению, эта проблема пока есть, связана она с тем, что их формирует банк на своей стороне очень медленно и из-за большого количества клиентов полный цикл отправки отчетов длится 2 недели. Уже сейчас производится переработка комплекса для ускорения этих процедур до показателя раз в 10 дней.
Также мы запросили информацию о кредитном рейтинге Клиента. Можем сказать с уверенностью, что наши запросы не повлияли негативно на рейтинг Клиента. Более подробную информацию касательно рейтинга предоставили в личные сообщения.
Inna Shmalenko Ответ вам был предоставлен согласно ответу УБКИ. После наших запросов рейтинг не уменьшился.
Bosstone
 
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  #<1 ... 1979198019811982
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