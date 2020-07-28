Детально проверили ситуацию. Действительно, при обращении Клиента с уточнением о обновлении данных в УБКИ наши сотрудники делают запрос, в УКБИ он отображается как Заявка на кредит, т.к. у них нет возможности для банка выбора причины проверки данных по Клиенту. Эта техническая трудность вскоре будет исправлена, мы уже связались с УБКИ по данному вопросу, нам предоставили информацию, что вскоре доработают данный процесс.

По поводу задержек отчетов в УБКИ, к сожалению, эта проблема пока есть, связана она с тем, что их формирует банк на своей стороне очень медленно и из-за большого количества клиентов полный цикл отправки отчетов длится 2 недели. Уже сейчас производится переработка комплекса для ускорения этих процедур до показателя раз в 10 дней.

Также мы запросили информацию о кредитном рейтинге Клиента. Можем сказать с уверенностью, что наши запросы не повлияли негативно на рейтинг Клиента. Более подробную информацию касательно рейтинга предоставили в личные сообщения.

Inna Shmalenko Ответ вам был предоставлен согласно ответу УБКИ. После наших запросов рейтинг не уменьшился.

