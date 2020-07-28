RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1980198119821983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:17

Re: Monobank

omb написав:
  anis написав:Это моно в ждущем режиме, 0 мин активности
сейчас оптимизировать не модно.. модно говорить поменяйте телефон :)
А так моно
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2401
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:33

Re: Monobank

  anis написав:Это моно в ждущем режиме, 0 мин активности

У меня 1% (used for 12 mins) на уровне с телеграмом (used for 14 mins), экран 6% (1 h 39 mins).
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 29 лип, 2020 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 849
З нами з: 06.08.19
Подякував: 215 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:34

Re: Monobank

vitaliy_berdinskikh написав:
  anis написав:Это моно в ждущем режиме, 0 мин активности

У меня 1% на уровне с телеграмом, экран 6%.
Бета или релиз?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2401
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:35

  anis написав:
vitaliy_berdinskikh написав:
  anis написав:Это моно в ждущем режиме, 0 мин активности

У меня 1% на уровне с телеграмом, экран 6%.
Бета или релиз?

Релиз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 849
З нами з: 06.08.19
Подякував: 215 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:42

Re: Monobank

vitaliy_berdinskikh написав:
  anis написав:
vitaliy_berdinskikh написав:[quote="5024989:anis"]Это моно в ждущем режиме, 0 мин активности

У меня 1% на уровне с телеграмом, экран 6%.
Бета или релиз?

Релиз.[/quote]У меня бета
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2401
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:15

Re: Monobank

  anis написав:А что там слышно с прожорливостью новой бета версии? Чинят или пока решили опустить?

Видно Моня веблюдов уже назагонял, а теперь решил помайнить вчёрную чуток :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32026
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2542 раз.
Подякували: 3731 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1980198119821983
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, kostya77, liliya_logical, Кочевник і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88170)
29.07.2020 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.