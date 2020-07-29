|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 16:17
omb написав: anis написав:
Это моно в ждущем режиме, 0 мин активности
сейчас оптимизировать не модно.. модно говорить поменяйте телефон
А так моно
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2403
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 16:33
anis написав:
Это моно в ждущем режиме, 0 мин активности
У меня 1% (used for 12 mins) на уровне с телеграмом (used for 14 mins), экран 6% (1 h 39 mins).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 849
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 16:34
vitaliy_berdinskikh написав: anis написав:
Это моно в ждущем режиме, 0 мин активности
У меня 1% на уровне с телеграмом, экран 6%.
Бета или релиз?
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2403
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 16:35
anis написав: vitaliy_berdinskikh написав: anis написав:
Это моно в ждущем режиме, 0 мин активности
У меня 1% на уровне с телеграмом, экран 6%.
Бета или релиз?
Релиз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 849
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 16:42
vitaliy_berdinskikh написав: anis написав:
vitaliy_berdinskikh написав:[quote="5024989:anis"]Это моно в ждущем режиме, 0 мин активности
У меня 1% на уровне с телеграмом, экран 6%.
Бета или релиз?
Релиз.[/quote]У меня бета
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2403
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 17:15
anis написав:
А что там слышно с прожорливостью новой бета версии? Чинят или пока решили опустить?
Видно Моня веблюдов уже назагонял, а теперь решил помайнить вчёрную чуток
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32029
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2544 раз.
- Подякували: 3731 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 29 лип, 2020 19:36
anis написав:
У меня бета
так на то она и бета, чтобы выявлять проблемы
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1726
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 21:11
Уважаемые, есть технический вопрос:
Я хотел поиграть на контрабасе.
Купил через PayPal категория продукты.
Друзья из Североатлантического Альянса, написали что PayPal взял с них 4.4%. Это говорит, про то, что палка взяла 2%+ и МС Debit взял 2%+. Я платил VISA Credit Platinum, они сказали что она тоже взяла.
Есть варианты это минимизировать?
Если взять какой-то Visa Classic в УкрГаз или еще где-то? Так как, Ощад, уже не выпускает.
Дешевый тариф для SWIFT в:
А-Банк 1%,
МИБ 1%,
и Альянс Банк. (У них кеш-бэк 50% для SWIFT)
Нет данные чтобы корреспондент возьмет еще много?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3369
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|