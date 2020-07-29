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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1982198319841985>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 07:01

  ROLF написав:Моно банк открывает счета ФОП, я так понимаю карты к нему выпускать не будут?

"Белая"
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 07:15

  lel написав:А как тут можно шаблоны для СЭП обозвать? Есть десяток заготовок, ФИО одно и тоже. Банк определяю по 3-7 цифрам Ибана. Но есть в банках по 3 карты, кредитки- дебитки.
В назначении писать название?

Название шаблона = названию в строке "Получатель".
Данное поле не проверяется банком получателем при зачислении средств и можно тут писать ваши пометки, чтобы вы различали эти шаблоны.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 07:28

  guntherhouse777 написав:
  lel написав:А как тут можно шаблоны для СЭП обозвать? Есть десяток заготовок, ФИО одно и тоже. Банк определяю по 3-7 цифрам Ибана. Но есть в банках по 3 карты, кредитки- дебитки.
В назначении писать название?

Название шаблона = названию в строке "Получатель".
Данное поле не проверяется банком получателем при зачислении средств и можно тут писать ваши пометки, чтобы вы различали эти шаблоны.

Ну т.е. када я сл. раз буду отсылать СЭПом пополняшку для депо на котловой в Моню через Универсал я в поле Получатель могу смело писать "Моняшке от Йоси" и они нормально все зачислят?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 07:39

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:
  lel написав:А как тут можно шаблоны для СЭП обозвать? Есть десяток заготовок, ФИО одно и тоже. Банк определяю по 3-7 цифрам Ибана. Но есть в банках по 3 карты, кредитки- дебитки.
В назначении писать название?

Название шаблона = названию в строке "Получатель".
Данное поле не проверяется банком получателем при зачислении средств и можно тут писать ваши пометки, чтобы вы различали эти шаблоны.

Ну т.е. када я сл. раз буду отсылать СЭПом пополняшку для депо на котловой в Моню через Универсал я в поле Получатель могу смело писать "Моняшке от Йоси" и они нормально все зачислят?

СЭПил на депо на предложенный в реквизитах 2620.Получатель не обязательный реквизит
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 08:20

Re: Monobank

  anis написав:А что там слышно с прожорливостью новой бета версии?
Вчера заметил.
Релизная версия, 1.31.6, Android 8, LG H930DS. С сегодняшнего утра сожрало 9 %.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 08:28

Re: Monobank

MASolomko написав:
  anis написав:А что там слышно с прожорливостью новой бета версии?
Вчера заметил.
Релизная версия, 1.31.6, Android 8, LG H930DS. С сегодняшнего утра сожрало 9 %.
Сегодня уже что-то новое выкатили 1.31.7, посмотрим как будет, проблема уже известная.
Оформи карту по ссылке и получи:
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anis
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:42

Мизантрóп причем тут белая,мне нужна карта ФОПа
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:46

ROLF
Её роль выполняет белая. Других вариантов нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:55

  Vorlon написав:ROLF
Её роль выполняет белая. Других вариантов нет.
Потом в налоговой будем рассказывать.......
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:56

Re: Monobank

Поддержка подтвердила полное отсутствие возможности выпуска карты-ключ.
ROLF
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  #<1 ... 1982198319841985>
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