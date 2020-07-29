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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 07:01
ROLF написав:
Моно банк открывает счета ФОП, я так понимаю карты к нему выпускать не будут?
"Белая"
Витька,извинись,я всё прощу)
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Додано: Чет 30 лип, 2020 07:15
lel написав:
А как тут можно шаблоны для СЭП обозвать? Есть десяток заготовок, ФИО одно и тоже. Банк определяю по 3-7 цифрам Ибана. Но есть в банках по 3 карты, кредитки- дебитки.
В назначении писать название?
Название шаблона = названию в строке "Получатель".
Данное поле не проверяется банком получателем при зачислении средств и можно тут писать ваши пометки, чтобы вы различали эти шаблоны.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 30 лип, 2020 07:28
guntherhouse777 написав: lel написав:
А как тут можно шаблоны для СЭП обозвать? Есть десяток заготовок, ФИО одно и тоже. Банк определяю по 3-7 цифрам Ибана. Но есть в банках по 3 карты, кредитки- дебитки.
В назначении писать название?
Название шаблона = названию в строке "Получатель".
Данное поле не проверяется банком получателем при зачислении средств и можно тут писать ваши пометки, чтобы вы различали эти шаблоны.
Ну т.е. када я сл. раз буду отсылать СЭПом пополняшку для депо на котловой в Моню через Универсал я в поле Получатель могу смело писать "Моняшке от Йоси" и они нормально все зачислят?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 30 лип, 2020 07:39
clientage написав: guntherhouse777 написав: lel написав:
А как тут можно шаблоны для СЭП обозвать? Есть десяток заготовок, ФИО одно и тоже. Банк определяю по 3-7 цифрам Ибана. Но есть в банках по 3 карты, кредитки- дебитки.
В назначении писать название?
Название шаблона = названию в строке "Получатель".
Данное поле не проверяется банком получателем при зачислении средств и можно тут писать ваши пометки, чтобы вы различали эти шаблоны.
Ну т.е. када я сл. раз буду отсылать СЭПом пополняшку для депо на котловой в Моню через Универсал я в поле Получатель могу смело писать "Моняшке от Йоси" и они нормально все зачислят?
СЭПил на депо на предложенный в реквизитах 2620.Получатель не обязательный реквизит
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Чет 30 лип, 2020 08:20
anis написав:
А что там слышно с прожорливостью новой бета версии?
Вчера заметил.
Релизная версия, 1.31.6, Android 8, LG H930DS. С сегодняшнего утра сожрало 9 %.
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MASolomko
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Додано: Чет 30 лип, 2020 08:28
MASolomko написав: anis написав:
А что там слышно с прожорливостью новой бета версии?
Вчера заметил.
Релизная версия, 1.31.6, Android 8, LG H930DS. С сегодняшнего утра сожрало 9 %.
Сегодня уже что-то новое выкатили 1.31.7, посмотрим как будет, проблема уже известная.
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anis
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:42
Мизантрóп причем тут белая,мне нужна карта ФОПа
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ROLF
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:46
ROLF
Её роль выполняет белая. Других вариантов нет.
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Vorlon
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:55
Vorlon написав:ROLF
Её роль выполняет белая. Других вариантов нет.
Потом в налоговой будем рассказывать.......
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ROLF
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:56
Поддержка подтвердила полное отсутствие возможности выпуска карты-ключ.
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ROLF
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