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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1982198319841985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:03

Категории кешбэка на август 2020

Банковский кешбэк
1% - 3% Путешествия
1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 4% Фастфуд
1% - 2% Продукты
1% - 20% Животные
1% - 10% Такси
1% - 3% АЗС (для тех, кто купил ОСАГО в приложении monobank)

Партнерский кешбэк
Glusco - 8%
Фокстрот - 4%
Укрпошта - 10%
yakaboo.ua - 15%
Yves-rocher.ua - 10%
Watsons.ua - 7%
foodex24 - 10%
Bodo - 20%
Sweet TV - 50%
Алло - 4%, для новых клиентов, получивших карту в Алло
Vorlon
 
Повідомлень: 8648
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Подякував: 423 раз.
Подякували: 895 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:24

Vorlon хорошее предложение от мони
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1731
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 119 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:26

  omb написав:Vorlon хорошее предложение от мони

Животные и Фастфуд? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32035
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:30

omb
А как по мне - опять хлам и полочный месяц.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:33

  Vorlon написав:omb
А как по мне - опять хлам и полочный месяц.

Поддерживаю. Из всего списка только укрпочта в партнерке хоть как-тозантересовала. Но это тем кто часто пользуется их услугами ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:57

  omb написав:Vorlon хорошее предложение от мони
мне надо ватсонс, такси, животные
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1731
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:03

Re: Monobank

anis написав:
MASolomko написав:
  anis написав:А что там слышно с прожорливостью новой бета версии?
Вчера заметил.
Релизная версия, 1.31.6, Android 8, LG H930DS. С сегодняшнего утра сожрало 9 %.
Сегодня уже что-то новое выкатили 1.31.7, посмотрим как будет, проблема уже известная.
Ещё не исправили(( у кого есть проблемы с разрядом, лечится переустановкой моно.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:14

  ROLF написав:Мизантрóп причем тут белая,мне нужна карта ФОПа

Какой вопрос-такой ответ)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:19

  ROLF написав:Потом в налоговой будем рассказывать

Буду благодарен если вкратце поясните разницу для тех, кто не в теме :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:25

  Vorlon написав:
  ROLF написав:Потом в налоговой будем рассказывать

Буду благодарен если вкратце поясните разницу для тех, кто не в теме :roll:

Использование счетов физ.лиц для коммерции запрещено....
http://chp.com.ua/newspaper-news/item/6 ... t-fizlitsa
ROLF
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