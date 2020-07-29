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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:03
Категории кешбэка на август 2020
Банковский кешбэк
1% - 3% Путешествия
1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 4% Фастфуд
1% - 2% Продукты
1% - 20% Животные
1% - 10% Такси
1% - 3% АЗС (для тех, кто купил ОСАГО в приложении monobank)
Партнерский кешбэк
Glusco - 8%
Фокстрот - 4%
Укрпошта - 10%
yakaboo.ua - 15%
Yves-rocher.ua - 10%
Watsons.ua - 7%
foodex24 - 10%
Bodo - 20%
Sweet TV - 50%
Алло - 4%, для новых клиентов, получивших карту в Алло
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Vorlon
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- Повідомлень: 8648
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 895 раз.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:24
Vorlon хорошее предложение от мони
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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- Повідомлень: 1731
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- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 119 раз.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:26
omb написав:Vorlon
хорошее предложение от мони
Животные и Фастфуд?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
- Фінансовий гуру Finance.ua
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- Повідомлень: 32035
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- Подякували: 3732 раз.
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2
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:30
omb
А как по мне - опять хлам и полочный месяц.
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Vorlon
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- Подякували: 895 раз.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:33
Vorlon написав:omb
А как по мне - опять хлам и полочный месяц.
Поддерживаю. Из всего списка только укрпочта в партнерке хоть как-тозантересовала. Но это тем кто часто пользуется их услугами
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:57
omb написав:Vorlon
хорошее предложение от мони
мне надо ватсонс, такси, животные
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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- Повідомлень: 1731
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- Подякували: 119 раз.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:03
anis написав: MASolomko написав: anis написав:
А что там слышно с прожорливостью новой бета версии?
Вчера заметил.
Релизная версия, 1.31.6, Android 8, LG H930DS. С сегодняшнего утра сожрало 9 %.
Сегодня уже что-то новое выкатили 1.31.7, посмотрим как будет, проблема уже известная.
Ещё не исправили(( у кого есть проблемы с разрядом, лечится переустановкой моно.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:14
ROLF написав:Мизантрóп
причем тут белая,мне нужна карта ФОПа
Какой вопрос-такой ответ)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:19
ROLF написав:
Потом в налоговой будем рассказывать
Буду благодарен если вкратце поясните разницу для тех, кто не в теме
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Vorlon
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