С таким же успехом для обнала можно использовать и черную без лимита. К фоп счету не выпускаются карты для приема коммерческих платежей.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:01
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:37
Обналичивать не проблема,зачислять надо....... Ладно,подождем....походу Приват -наше всё(((
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:53
Согласен. С каждым месяцем-хуже и хуже. Мой питомец столько не ест чтоб каждый месяц выбирать животных. А кешбек на АЗС только для купивших осаго у Мони-вообще верх глупости. Я б может и купил, но где вы были в январе, когда у меня оно закончилось и я его купил в другом месте? Или искать Глуско и делать крюк 10км? Укрпочта? Это ж сколько тонн нужно отправить чтоб получить 500грн.кешбека?
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:57
ROLF
Так и есть. Продукт сырой и не конкурентный в сравнении с Приватом. Отчётности в налоговую нет. Карты ФОПа для зачислений нет. Тот случай, когда "прибрали все зайве"-оказалось убрали всё самое нужное.
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