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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1983198419851986

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:01

  Мизантрóп написав:
  ROLF написав:Моно банк открывает счета ФОП, я так понимаю карты к нему выпускать не будут?

"Белая"
С таким же успехом для обнала можно использовать и черную без лимита. К фоп счету не выпускаются карты для приема коммерческих платежей.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:37

  Bosstone написав:
  Мизантрóп написав:
  ROLF написав:Моно банк открывает счета ФОП, я так понимаю карты к нему выпускать не будут?

"Белая"
С таким же успехом для обнала можно использовать и черную без лимита. К фоп счету не выпускаются карты для приема коммерческих платежей.

Обналичивать не проблема,зачислять надо....... Ладно,подождем....походу Приват -наше всё(((
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:53

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:omb
А как по мне - опять хлам и полочный месяц.

Поддерживаю. Из всего списка только укрпочта в партнерке хоть как-тозантересовала. Но это тем кто часто пользуется их услугами ;)

Согласен. С каждым месяцем-хуже и хуже. Мой питомец столько не ест чтоб каждый месяц выбирать животных. А кешбек на АЗС только для купивших осаго у Мони-вообще верх глупости. Я б может и купил, но где вы были в январе, когда у меня оно закончилось и я его купил в другом месте? Или искать Глуско и делать крюк 10км? Укрпочта? Это ж сколько тонн нужно отправить чтоб получить 500грн.кешбека?
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:57

ROLF
Так и есть. Продукт сырой и не конкурентный в сравнении с Приватом. Отчётности в налоговую нет. Карты ФОПа для зачислений нет. Тот случай, когда "прибрали все зайве"-оказалось убрали всё самое нужное. :D
DONALD
 
Повідомлень: 163
З нами з: 23.06.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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  #<1 ... 1983198419851986
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