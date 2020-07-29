С таким же успехом для обнала можно использовать и черную без лимита. К фоп счету не выпускаются карты для приема коммерческих платежей.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:01
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:37
Обналичивать не проблема,зачислять надо....... Ладно,подождем....походу Приват -наше всё(((
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:53
Согласен. С каждым месяцем-хуже и хуже. Мой питомец столько не ест чтоб каждый месяц выбирать животных. А кешбек на АЗС только для купивших осаго у Мони-вообще верх глупости. Я б может и купил, но где вы были в январе, когда у меня оно закончилось и я его купил в другом месте? Или искать Глуско и делать крюк 10км? Укрпочта? Это ж сколько тонн нужно отправить чтоб получить 500грн.кешбека?
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:57
ROLF
Так и есть. Продукт сырой и не конкурентный в сравнении с Приватом. Отчётности в налоговую нет. Карты ФОПа для зачислений нет. Тот случай, когда "прибрали все зайве"-оказалось убрали всё самое нужное.
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:48
DONALD
Продукт розрахований на тих, кому кілька разів на місяць заходить валюта на смузі та гіроскутер - початкову цільову аудиторію моно. Якщо на початку котик ледь не потонув від таких клієнтів, то зараз вони знайшли, як перетворити це на перевагу. Для тих ФОПів, що торгують на OLX або базарах від дійсно поки не готовий і на факт, що про них взагалі думали при його створенні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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