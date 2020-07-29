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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:01
Мизантрóп написав: ROLF написав:
Моно банк открывает счета ФОП, я так понимаю карты к нему выпускать не будут?
"Белая"
С таким же успехом для обнала можно использовать и черную без лимита. К фоп счету не выпускаются карты для приема коммерческих платежей.
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Bosstone
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Додано: Чет 30 лип, 2020 15:37
Bosstone написав: Мизантрóп написав: ROLF написав:
Моно банк открывает счета ФОП, я так понимаю карты к нему выпускать не будут?
"Белая"
С таким же успехом для обнала можно использовать и черную без лимита. К фоп счету не выпускаются карты для приема коммерческих платежей.
Обналичивать не проблема,зачислять надо....... Ладно,подождем....походу Приват -наше всё(((
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ROLF
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Додано: Чет 30 лип, 2020 15:53
Flamingo написав: Vorlon написав:omb
А как по мне - опять хлам и полочный месяц.
Поддерживаю. Из всего списка только укрпочта в партнерке хоть как-тозантересовала. Но это тем кто часто пользуется их услугами
Согласен. С каждым месяцем-хуже и хуже. Мой питомец столько не ест чтоб каждый месяц выбирать животных. А кешбек на АЗС только для купивших осаго у Мони-вообще верх глупости. Я б может и купил, но где вы были в январе, когда у меня оно закончилось и я его купил в другом месте? Или искать Глуско и делать крюк 10км? Укрпочта? Это ж сколько тонн нужно отправить чтоб получить 500грн.кешбека?
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DONALD
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Додано: Чет 30 лип, 2020 15:57
ROLF
Так и есть. Продукт сырой и не конкурентный в сравнении с Приватом. Отчётности в налоговую нет. Карты ФОПа для зачислений нет. Тот случай, когда "прибрали все зайве"-оказалось убрали всё самое нужное.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 17:48
DONALD
Продукт розрахований на тих, кому кілька разів на місяць заходить валюта на смузі та гіроскутер - початкову цільову аудиторію моно. Якщо на початку котик ледь не потонув від таких клієнтів, то зараз вони знайшли, як перетворити це на перевагу. Для тих ФОПів, що торгують на OLX або базарах від дійсно поки не готовий і на факт, що про них взагалі думали при його створенні.
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klug
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Додано: Чет 30 лип, 2020 17:57
klug написав:DONALD
Продукт розрахований на тих, кому кілька разів на місяць заходить валюта на смузі та гіроскутер - початкову цільову аудиторію моно. Якщо на початку котик ледь не потонув від таких клієнтів, то зараз вони знайшли, як перетворити це на перевагу. Для тих ФОПів, що торгують на OLX або базарах від дійсно поки не готовий і на факт, що про них взагалі думали при його створенні.
Тем более в свете внедрения РРО
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ROLF
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:43
klug написав:DONALD
Продукт розрахований на тих, кому кілька разів на місяць заходить валюта на смузі та гіроскутер - початкову цільову аудиторію моно. Якщо на початку котик ледь не потонув від таких клієнтів, то зараз вони знайшли, як перетворити це на перевагу. Для тих ФОПів, що торгують на OLX або базарах від дійсно поки не готовий і на факт, що про них взагалі думали при його створенні.
Это касательно зачисления. А вот по поводу отчётности-все ФОПы, независимо от того где они ведут свою деятельность-должны сдавать отчётность.Отчёты на едином налоге простые (даже примитивные прямо говоря) и держать/оплачивать для их сдачи бухгалтера? Чтоб смузист в это время мог играть котом который ловит сосиски?
Я очень не люблю Приват. Но ФОП счета от Мони-просто УГ по сравнению с продуктом Привата.
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DONALD
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:49
DONALD написав:
Так и есть. Продукт сырой и не конкурентный в сравнении с Приватом. Отчётности в налоговую нет. Карты ФОПа для зачислений нет. Тот случай, когда "прибрали все зайве"-оказалось убрали всё самое нужное
Я сам в привате, но отчетность уже давно делаю через tax.gov.ua
В след месяце буду переходить в моно - ибо там курс продажи $ для ФОП выше чем в привате, и есть возможность вывести $ без потерь на конвертации (положив на месячный депозит)
Карта ключ - это крайне нишевый продукт - не люблю продавцов принимающих оплату на карту приватбанка.
Востаннє редагувалось vpchelko
в Чет 30 лип, 2020 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:50
clientage написав: guntherhouse777 написав: lel написав:
А как тут можно шаблоны для СЭП обозвать? Есть десяток заготовок, ФИО одно и тоже. Банк определяю по 3-7 цифрам Ибана. Но есть в банках по 3 карты, кредитки- дебитки.
В назначении писать название?
Название шаблона = названию в строке "Получатель".
Данное поле не проверяется банком получателем при зачислении средств и можно тут писать ваши пометки, чтобы вы различали эти шаблоны.
Ну т.е. када я сл. раз буду отсылать СЭПом пополняшку для депо на котловой в Моню через Универсал я в поле Получатель могу смело писать "Моняшке от Йоси" и они нормально все зачислят?
Да, конечно)
Это поле вообще не проверяется банком, так что как вам удобней, вы так можете и писать)
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:57
Карта ключ - это крайне нишевый продукт - не люблю продавцов принимающих оплату на карту приватбанка.[/quote]
"а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть...",в смысле СЄПить....
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ROLF
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