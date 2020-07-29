Додано: Чет 30 лип, 2020 15:53

Flamingo написав: Vorlon написав: omb

А как по мне - опять хлам и полочный месяц. А как по мне - опять хлам и полочный месяц.

Поддерживаю. Из всего списка только укрпочта в партнерке хоть как-тозантересовала. Но это тем кто часто пользуется их услугами Поддерживаю. Из всего списка только укрпочта в партнерке хоть как-тозантересовала. Но это тем кто часто пользуется их услугами

Согласен. С каждым месяцем-хуже и хуже. Мой питомец столько не ест чтоб каждый месяц выбирать животных. А кешбек на АЗС только для купивших осаго у Мони-вообще верх глупости. Я б может и купил, но где вы были в январе, когда у меня оно закончилось и я его купил в другом месте? Или искать Глуско и делать крюк 10км? Укрпочта? Это ж сколько тонн нужно отправить чтоб получить 500грн.кешбека?